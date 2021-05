Yacuiba: Empresarios toman YPFB y la ANH por compromisos incumplidos

No descartan la toma de la planta separadora de líquidos en caso de no tengan respuestas. Y de no ser atendidos, solicitaran el cambio del Ministro de Hidrocarburos.

Omar Garzón C.

(ElPeriódico-11-05-2021) En el municipio de Yacuiba, empresarios de Yacuiba, tomaron las oficinas de Yacimientos Petrolíferos Bolivianos (YPFB) y la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), debido a la falta de respuestas a su pliego petitorio, el cual, vienen dando a conocer desde hacer varios meses atrás.

Esta medida fue asumida por la Asociación de Micro y Pequeños Empresarios Constructores de Yacuiba (AMPECY) y la Asociación Integrada Petroleras de la Región Autónoma del Gran Chaco.

Ellos, mediante un voto resolutivo señalan que: ante la falta de compromiso de inauguración de las oficinas de Redes de Gas en las 3 regiones del Chaco; la falta de conclusión de los trabajos de la gestión 2019 por parte de YPFB (acometidas y reglaje de cocina); la falta de cancelación a empresas de Caraparí; la exigencia en la contratación de personal calificado y no calificado de la región para la planta separadora de líquidos como en la Juana Azurduy; la descentralización de las oficinas de recursos humanos de YPFB en el Chaco; también exigen conocer el POA 2021, y piden el cumplimiento a la ley de hidrocarburos N°3058 y la Ley departamental N°65; es por lo tanto, que esta haciendo estas acciones de toma de las instituciones públicas.

Aseguran que no se levantaran las medidas hasta que las autoridades del Ministerio de Hidrocarburos y el presidente de YPFB se hagan presentes en Yacuiba, no descartando la toma de la planta separadora de líquidos en caso de no tengan respuestas. Y de no ser atendidos, solicitaran el cambio del Ministro de Hidrocarburos.

APUNTE

“Se advirtió de estas tomas hace mucho tiempo”

El representante de este sector empresarial, Omar Velásquez, afirmó que esto lo hicieron conocer al Ministro de Hidrocarburos, pero no hubo respuesta. “Esta es una toma pacífica. Hemos estado reunido con el viceministro, la ANH pero solo fueron compromisos y no hay resultados. Ahora solo queremos la presencia de las máximas autoridades, quienes hicieron varias promesas y queremos que se cumpla. No vamos a levantar las medidas hasta que ellos vengan. Nos han hablado de recursos aprobados, pero no llegan a las empresas de la región”, dijo.