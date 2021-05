Impuesto digital afectará a la gente

Omar Garzón C.

(ElPeriódico-11-05-2021) El economista Fernando Romero, analizó el proyecto de ley de impuesto digital propuesto por el Gobierno Nacional, sostuvo que esta medida, es un reajuste a la deficiencia que tiene actualmente el régimen tributario, ya que todos los bienes y servicios deben pagar impuestos, entre ellos están los servicios digitales.

“Esto vendrá a afectar a un 20% de la población, principalmente a la clase media, que es mas que todo para servicios pagados, de descarga, aunque en esta coyuntura no sea favorable, pero si se está nivelando en el contexto”, dijo.

Romero sostuvo que quizás el Gobierno Nacional pueda recaudar 15 millones de dólares, pero el déficit va a ser mas de 4 mil millones de bolivianos anulamente.

“El impuesto a las grandes fortunas y la ampliación del IVA a lo digital, no va a solucionar los problemas de fondo, más allá de una reforma tributaria que debería ser a largo plazo, se debería buscar alternativas que fomenten la inversión productiva y la generación de empleos”, dijo.

Añadió que según el Ministerio de Economía, hay modalidades, donde tributaran los servicios digitales pagados, como la publicidad en el Facebook va a ser cancelada, el YouTube, “ósea todo el servicio pagado. Lo que no se paga en el país, se paga a un proveedor”, dijo.