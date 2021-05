Preparan dotación de ivermectina

Omar Garzón C.

(ElPeriódico-10-05-2021) El secretario de salud del municipio de Tarija, Paul Mendoza, informó que está preparando la dotación de ivermectina a la ciudanía para combatir al coronavirus, la cual fue una promesa electoral, y ahora pretende ser cumplida.

Mendoza indicó que esto no es nuevo, ya que desde hace 10 meses atrás, cuando estuvieron en la Subgobernación de Cercado, vinieron dotando de ivermectina, llegando a mas de 48 mil personas en todo el departamento, donde han estado con 12 brigadas de de salud y 120 personas.

“Ahora como estamos en la Alcaldía vamos a continuar dotando de ivermectina, el cual es un antiparasitario y actúa como un preventivo contra el covid. Lo que hace la ivermectina es bajar la carga viral y ha dado buenos resultados. En tan sentido, vamos nuevamente a hacer este trabajo, pero por ahora a intentar instalarlos en algún, dado que esta secretaria es nueva”, dijo.

Mendoza informó que realizará un diagnóstico de la salud en la capital, donde a partir de hoy van a recorrer los hospitales de primer nivel, como San Antonio, Semillas, donde verán la situación del personal, medicamentos, infraestructura, y otras cosas.

“La idea es toda de ivermectina a toda la población mayor de 10 años de edad, porque no tiene sentido dotar a un sector y no al otro, hay que hacer una campaña masiva”, refirió.