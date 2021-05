El alcalde de Uriondo anuncia “pausa ecológica” del río del Camacho

Javier Lazcano develó que la anterior gestión municipal, presidida por el exalcalde Álvaro Ruiz, ha descuidado los servicios básicos, no llegado a solucionar la vida de la gente.

Omar Garzón C.

(ElPeriódico-10-05-2021) El alcalde municipal de Uriondo, Javier Lazcano, informó que como una de sus primeras acciones será decretar una “pausa ecológica” del río Camacho, en la cual, durante tres meses evitarán la sobreexplotación de áridos la cual se está ejecutando hoy en día algunas empresas; y además, evitarán la tala de árboles que actualmente realizan a las orillas del río.

“Esto significa que nos vamos a dar la mano y vamos a evitar todos estos desastres que se están cometiendo con nuestro río. Esto vamos a organizarnos con las autoridades, con las comunidades que estén a la orilla de esta gran cuenca”, anunció.

Lazcano argumentó que hay muchas leyes que respaldan la protección de medio ambiente, pero que lamentablemente no se hacen cumplir, y ahora se lo hará.

Indicó que pedirán a los volqueteros, quienes vienen de la ciudad en horas de la noche, a que dejen de hacerlo, a fin de que el río pueda nuevamente rehabilitarse. Y más adelante dará a conocer la fecha de inicio y fin de esta “pausa ecológica”.

Paralelamente, Lazcano, dio a conocer que impulsarán el desarrollo productivo, donde uno de sus objetivos es luchar contra el contrabando, aunque sabe que no es responsabilidad del Municipio, pero tiene propuestas.

“El contrabando hay que evitarlo, especialmente lo sufre la vid. Entonces, hay que articular entre autoridades nacionales y departamentales, en la cual nosotros tenemos fechas que llenamos con nuestra uva a los mercados y no necesitamos uvas de otros países. Esto a fin de que ya no tengamos perjuicio como está sucediendo año tras año”, refirió.

APUNTE

Javier Lazcano: “Agua para todas las comunidades”

Lazcano develó que la anterior gestión municipal, presidida por el exalcalde Álvaro Ruiz, ha hecho algunos proyectos que actualmente no están cumpliendo su función, y que ha descuidado, el agua potable, y hay pocas instalaciones de gas, por lo cual no ha llegado a solucionar los problemas de la gente.

“Vamos a solucionar el tema del agua, no solamente en el Valle de la Concepción, si en todas comunidades, porque en todo ello hay problemas, ya que se seca la fuente en época de estiaje, y eso hay que empezar a dar soluciones. Hay que hacer ampliaciones de la red, como así también de riego”, dijo.