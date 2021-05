Alexis Dessard encabezó la limpieza del río Guadalquivir

El francés espera volver pronto a Tarija, para realizar otra campaña antes de retornar a su país de origen

RUBÉN MONTAÑO V

(ElPeriódico-10-05-2021)

El pasado domingo, más de 200 personas, funcionarios de instituciones públicas y efectivos del Ejército , realizaron la campaña de limpieza en el río Guadalquivir, misma que estuvo encabezada por el activista francés, Alexis Dessard.

La jornada comenzó al promediar las 7.30 horas y la multitudinaria cantidad de personas se dividieron en varios grupos, para iniciar las labores.

Al respecto, Dessard informó que durante la limpieza, evidenció que la basura acumulada en gran cantidad, fue el plástico entre bolsas, botellas y otros.

“Recorrimos aproximadamente 10 kilómetros y dejamos al río limpio. Esperamos que la población lo mantenga así, pues estas actividades se deberían hacer un vez al mes”, mencionó.

Asimismo, el activista manifestó que al igual que en otros departamentos, la contaminación se debe al descuido de las personas, mismas que de manera irresponsable no cuidan la fuente natural de agua.

“Este lunes retorno a la ciudad de La Paz, pues tenemos muchas actividades que realizar a favor de la protección del medio ambiente. Todas las personas que quieran sumarse a estas actividades, siempre serán bienvenidas”, refirió.

Finalmente, Alexis dijo que no será la última vez que estará En Tarija, porque antes de retornar a su país de origen, coordinará con las autoridades locales para realizar otra campaña.

“Tarija es una ciudad muy hermosa, me encanta su comida, espero volver pronto y me llevo un bonito recuerdo”, declaró.