Trabajadores en salud piden no ser despedidos

Afirman que se capacitaron durante la emergencia sanitaria para prestar el servicio a los pacientes, quienes se infectaron, pero recobraron la salud gracias a la atención brindada

REDACCIÓN CENTRAL/BOLINFO/TARIJA

(elPeriódico 9 de Mayo de 2021) Los trabajadores en salud del Servicio Departamental de Salud (Sedes), se reunirán con la nueva autoridad del ente, para conocer cuál será la metodología de trabajo, tomando en cuenta que el cambio de directores no debería interferir en el rol que desempeñan cada uno de ellos.

El ejecutivo del Sindicato de Trabajadores del Sedes, Israel Leyton, señaló que tras la posesión de las nuevas autoridades esperan conocer que tipos de cambió se generarán, ya que aseguran que no es conveniente que la salud se politice, puesto que está de por medio la vida de cada uno de los ciudadanos.

“No sabemos quien puede caer en la sala de Covid-19, por lo mismo, estamos seguros que somos los únicos que podemos atender de manera adecuada y óptima, porque estuvimos en capacitación constante. Por la misma razón queremos se respete y no pongan a gente nueva y sin experiencia”, dijo Leyton.

Asimismo, puntualizó que pese a no tener las condiciones se trabajó de manera ardua, esperando que el nuevo director del Sedes lo valore, y ponga sus buenos oficios para mantener al personal, sin afectar su economía y la vida de las personas.

“Nos vamos a reunir con el director este lunes, esperamos que sea alguien accesible, con quién se pueda conversar, no queremos que se politice la salud, porque es algo que estuvimos cuidando desde hace ya varios años”, dijo el ejecutivo.

Para finalizar, refirió que la situación de los trabajadores del Programa Ampliado de Inmunización (PAI), no cambió, puesto que el ex director del Sedes, no dio una solución al respecto.

Apunte

Malas condiciones

El ejecutivo de los Trabajadores en Salud, Omar Velázquez, aseveró que continuarán solicitando a las autoridades de turno les proporcionen el material de salud, ya que durante toda la pandemia, sufrieron de insumos.

“No solo se trata de barbijos, máscaras, guantes, entre otros, sino también de medicamentos que no fueron dotados a los pacientes, dejándolos a su suerte y sin el apoyo que se necesita durante este tiempo”, finalizó Velázquez.