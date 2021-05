Este lunes culmina el plazo para tramitar el certificado de impedimento

REDACCIÓN CENTRAL/BOLINFO/TARIJA

(elPeriódico 9 de Mayo de 2021) Toda aquella persona que no pudo sufragar por algún motivo, debe apersonarse hasta el Tribunal Electoral Departamental de Tarija (TED), para tramitar el certificado de extensión o impedimento, caso contario debe someterse a las sanciones que estipula la norma, que por lo general son económicas.

La presidenta del TED, Nataly Vargas, señaló que este lunes pueden apersonarse las personas que faltan hasta sus instalaciones y realizar el trámite respectivo, puesto que más adelante no se podrá presentar la justificación y solo se pagará la multa económica, correspondiente a una salario mínimo nacional.

“Son más de 2 mil personas que se apersonaron hasta nuestra instancia, se brindó toda la información necesaria para la ciudadanía, dejamos en claro que solo por motivos de viaje y salud se puede realizar el trámite, para lo cual pedimos un respaldo con las fechas relacionadas, caso contrario no se podrán consolidar el mismo”, dijo la presidenta del TED en Tarija.

Para finalizar, aseguró que la población está siendo mucho más disciplinada, ya que portan los insumos de bioseguridad, para evitar contagios masivos de coronavirus, puesto que aún la pandemia y contagio de casos está vigente y no descartan una tercera ola mucho más agresiva y que afectará a la población joven.