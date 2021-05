El transporte insta al Sedeca a mejorar las vías

Anuncian los conductores que solicitarán una reunión con las autoridades de la Gobernación, ya que con las salientes no se pudo llegar a ningún tipo de acuerdo

REDACCIÓN CENTRAL/BOLINFO/TARIJA

(elPeriódico 9 de Mayo de 2021) De manera constante el transporte interprovincial e interdepartamental, solicitan a las autoridades de la Gobernación y el Gobierno Nacional puedan mejorar las vías, ya que en época de lluvias están expuestos de manera constante a los derrumbes que pone en riesgo la vida de los conductores.

El ejecutivo del autotransporte 15 de Abril de la ciudad de Tarija, Gabriel Pérez, solicitó un cambio en el Servicio Departamental de Caminos (Sedeca), para mejorar el servicio que brindan, ya que aseguran que la misma no cumple ninguna de sus funciones, como ser el mantenimiento de algunas vías hacia el Chaco y otras regiones del departamento.

“El Sedeca es un caos y todo está en pérdida, no sabemos hasta ahora como sigue funcionado esta institución, descuidaron el mantenimiento de varias vías como el de la zona de Narváez, hacia el Chaco y otras vías que son de competencia departamental”, dijo Pérez, al señalar que no hay ninguna ruta en buen estado, por lo contrario quedan muchos trabajos por complementar.

Asimismo, indicó que es necesario hacer un mantenimiento en la variante Canaletas – Entre Ríos, además de concluir el tramo Bermejo – San Antonio, ya que hasta la fecha la misma no fue entregada pese a que faltan pocos kilómetros para su conclusión.

Nosotros no solo haremos peticiones al Gobernador, sino también al alcalde Johnny Torrez para que vea el tema de la construcción de la nueva terminal interprovincial, debido a que la falta de la misma hizo que existiera un desorden en las empresas de transporte que realizan este trabajo”, refirió Pérez.

Apunte

Antecedente

Cabe recordar que el Sindicato de Trabajadores de esta institución pidió que se los excluya del Decreto 422, promulgado por la Gobernación de Tarija, el cual establece una escala de descuento salarial para funcionarios y trabajadores del Gobierno Departamental.

Desde el mes de febrero, tiene notas en la Gobernación para remitir la ley que estaba mal hecha en la Asamblea y no promulgarla, para que se corrija el descuento de los trabajadores del Sedeca, ya que están amparados en la ley general del trabajo.