Nuevos subgobernadores encuentran deudas de la pasada gestión

“La Subgobernación está totalmente desocupada, endeudadas, pero, aun así, el reto es salir adelante”, El nuevo subgobernador de Padcaya Eloy Moreno.

Omar Garzón C.

(ElPeriódico-08-05-2021) El nuevo subgobernador de Padcaya Eloy Moreno, informó que hay deudas de la pasada gestión; en tanto, en las subgobernaciones de Cercado y Uriondo, recién comenzarán a interiorizarse.

Moreno manifestó que asume una responsabilidad grande, donde el primer reto es mejorar la calidad de salud, pero no descuidando el aparato productivo, y en este marco, adelanto que hay deudas dejadas por la pasada gestión.

“La Subgobernación esta totalmente desocupada, endeudadas, pero, aun así, el reto es salir adelante, y vamos a ayudar al Gobernador en todos los proyectos que se realicen”, dice Moreno, quien por ahora desconoce el monto real de las deudas.

Añadió que, habrá cambios dentro de dicha institución, porque “nadie perdura en el cargo”, y es “bueno el cambio”, donde anuncio que pondrá a gente joven.

Por su parte, el subgobernador de Uriondo, Edilberto Panique Quiroga, aún no tiene datos económicos para dar a conocer, pero sostuvo que es reto afrontar esta gestión, dado que el país y el departamento se atraviesa una crisis económica.

“Recién estamos en el proceso de transición, recibiendo activos, pasivos, proyectos, pero sabemos que hay deudas considerables, y más adelante lo daremos a conocer. A pesar de esta situación, vamos a poner toda nuestra capacidad, nuestra experiencia para que realicemos varias obras, y proyectos”, dijo.

Panique es del Valle de la Concepción, en otrora fue director del Cenavit, y ahora nuevamente ocupa un cargo público, donde espera colmar las expectativas de los pobladores de ese municipio.

APUNTE

Arellano es la primera subgobernadora de Cercado

Carolina Arellano Cortez, es la primera subgobernadora de Cercado, ya que los anteriores fueron varones. “Hoy asumo un gran desafío, la Subgobernación de Tarija Cercado, siendo la primera mujer de Tarija que ocupa este cargo, me siento bendecida y agradecida con la vida. Gracias a todos los que me apoyaron, confiaron y creyeron en mí, trabajaré por una Tarija próspera con la ayuda de todos”, dijo.

Arellano asumirá funciones en los próximos días, y conocerá la situación en la cual se encuentra al Subgobernación de Cercado.