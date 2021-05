Revelan que cívicos actúan políticamente

Omar Garzón C.

(ElPeriódico-06-05-2021) El vicepresidente del Comité Cívico de Tarija, Alex Orellana, no ocultó su molestia tras las ultimas declaraciones de los otros miembros del entre cívico, y los acusó también de actuar políticamente, señalando que estuvieron al lado de Óscar Montes.

La Casa Cívica echa espuma por estos días, debido a que los directores se acusan de estar alineados con diferentes partidos políticos.

El presidente Cívico, Marco Guaygua sindicó a Orellana de estar con Evo Morales antes de la segunda vuelta a gobernador, mostrando pruebas mediante una foto; a esto, el aludido respondió que es verdadera la foto.

“Una foto no te comprueba nada. Unos amigos me invitaron a un almuerzo, pero no sabía quien iba estar presente, pero yo no he comprometido la Casa Cívica, y los que me acusan, quiero que me demuestren mi inclinación política. Si ven la foto, Evo Morales ni si quiera me esta hablando, y tampoco Carlos Acosta, y lo único que estoy haciendo es almorzar porque hay que ser cordial”, asi se defendió el cívico Orellana.

Ante estas acusaciones, Orellana también contrarresto, denunciando que no son “trigo limpio” los que le denunciaron. “Ellos se han reunido con Óscar Montes cuando estaban en plena campaña, pero eso no dicen nada, por lo tanto no voy a renunciar”, dijo.