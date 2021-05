Nuevamente intentan procesarlo a Arce por discriminación con vacunas

Esto se debe a las declaraciones del presidente de Bolivia Luis Arce, “las vacunas no son para la oligarquía tarijeña”, ante la pandemia del coronavirus que afecta al mundo.

Omar Garzón C.

(ElPeriódico-06-05-2021) Los diputados de Comunidad Ciudadana, Luciana Campero y Adrián Vega, informaron que el pasado martes 4 de mayo, el Ministerio Publico de Tarija les notifico con la desestimación de la denuncia interpuesta contra el presidente de Bolivia Luis Arce Catacora, asegurando que los fiscales no han leído la demanda que estaba referida a racismo, discriminación e incumplimiento de deberes por no querer dotar de vacunas contra el coronavirus a una parte de la población tarijeña.

“La fiscalía nos sugiere que metamos esta denuncia a través del Congreso, y nosotros nos preguntamos, por qué para el presidente Arce, hay que hacerlo a través del Congreso y para la expresidenta Jeanine Añez mediante la vía ordinaria, cuando se supone que a exautoridades de este rango debiera hacérselo a través del Congreso. Nuevamente vemos que la justicia esta teñida de azul. Vemos también que aun el Presidente no les ha ofrecido una disculpa a los ciudadanos de nuestro departamento”, manifestó Campero.

Aseguró que han presentado la impugnación en la Fiscalía Departamental, esperando que siga su curso normal, ya que consideran que Luis Arce, debido a sus declaraciones (“las vacunas no son para la oligarquía tarijeña”), tiene que afrontar un proceso.

Para Vega, la denuncia no ha sido debidamente fundamentada en cuando su desestimación, por ello han presentado un recurso jerárquico, para que nuevamente pueda ser releída la denuncia en la fiscalía departamental, y pueda ser admitida. “Este delito no puede quedar en la impunidad. Los tarijeños merecemos vacunas para todos”, dijo.

APUNTE

Podrían recurrir a instancias internacionales

En el caso que el Ministerio Publico de Tarija vuelva a desestimar la demanda contra Luis Arce, el diputado Adrián Vega, sostiene que, dentro de los procedimientos jurídicos legales de Bolivia, se estaría agotando instancias para llegar al ámbito internacional.

“Primeramente hemos presentado en la fiscalía departamental, es así que ahora estamos recurriendo, dentro de los plazos procesales a utilizar el recurso jerárquico de impugnación, y si es que recibiríamos una negativa, veríamos a que instancia acudir, ya sea al Tribunal Supremo de Justicia o inclusive a organismos internacionales”, dijo.