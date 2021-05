Unidos reserva su candidato al Concejo

Omar Garzón C.

(ElPeriódico-03-05-2021) La Alianza Unidos reserva el nombre de su candidato para la presidencia del Concejo Municipal de Tarija, ya que al tener mayoría, están asegurados de ocupar esa cartera. Pero hoy por la mañana lo harán conocer de forma oficial, y arrancarán las sesiones del ente legislativo.

La concejal Marcela Guerrero, informó que se han reunido de forma permanente, tanto para ver la transición y la elección de la nueva mesa directiva, pero no definieron el candidato oficial.

“La Bancada de Unidos nos vamos a reunir este lunes (por hoy) a horas 8:00, posteriormente, a las 9:30 será dará inicio de la sesión en el pleno del Concejo Municipal, donde ahí definiremos la nueva mesa directiva”, dijo.

Pero hay bastante zozobra de quien será el candidato oficial, lo que significaría que sea el virtual ganador, ya que Unidos tiene 6 concejales de los 11 que componen el Concejo Municipal, y basta una mayoría simple para ganar.

Guerrero indicó que en la Bancada existe dialogo y consenso, y que a las 8:00 lo definirán, ya que están analizando los nombres y por lo tanto, no quiere entorpecer las reuniones ya sostenidas.

En definitiva, la nueva mesa directiva del Concejo Municipal pretende posesionar a Johnny Torres a las 11:00 am.