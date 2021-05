Torres, de estar a un paso de la muerte a convertirse en el alcalde

Un día como hoy del año 2019, casi pierde la vida en accidente de Tránsito, pero Dios le dio una nueva oportunidad.

Omar Garzón C.

(ElPeriódico-03-05-2021) Las paradojas de la vida. Hoy Johnny Torres comenzará su gestión como alcalde electo de Tarija, pero en este mismo día, una noche del 3 de mayo del año 2019, el en ese entonces subgobernador de la provincia Cercado, sufrió un accidente en la carretera al norte a la altura de la falda la Queñua, donde de no haber sido por un monumento funerario que se encontraba al bode del camino, el vehículo en el que viajaba se hubiese embarrancado en una pendiente de 200 metros.

Pero vale recordar ese hecho, el accidente, se produjo cuando una volqueta invadió carril, chocando al vehículo oficial de la Subgobernación de Cercado donde se encontraba Torres y su delegación, quienes volvían luego de haber participado de un acto oficial en el municipio de El Puente, en Paicho.

A la altura de la comunidad de Cochas, antes de llegar al túnel de Falda la Queñua, la vagoneta marca Nissan de color blanco fue alcanzada por una volqueta conducida por un joven de 19 años.

Tras el fuerte impacto, el vehículo oficial se desestabilizó, haciendo maniobras de zigzag por aproximadamente 30 metros, para finalmente dar un giro inesperado en sentido contrario a su ruta, chocando con un altar que se encontraba al borde de la carretera.

Gracias a este altar, la vagoneta no se cayó al precipicio, por lo que el subgobernador calificó el hecho como “milagroso”, por la forma en que salvaron sus vidas.

El altar que se encontraba al costado de la carretera, es de una persona que falleció hace cuatro años producto de un accidente de tránsito en ese lugar, de donde cayó al precipicio. El conductor de la volqueta reconoció que se había distraído por comer mientras manejaba.

“Hemos salvado la vida de milagro”, dijo Torres, todavía nervioso e incrédulo de lo que había sucedido.

Meses después de este hecho, Torres anunciaba de manera oficial que se postularía como candidato a alcalde de Tarija, esto en el marco de las elecciones subnacionales las cuales fueron confirmadas tras las comisiones nacionales.

Tras una gestión calificada como exitosa al mando de la subgobernación de Cercado, Torres encaró la campaña política en alianza con Óscar Montes y una cantidad importante de bloques políticos y sectores sociales quienes, desde el inicio de la carrera electoral, respaldaron la candidatura.

En ese sentido. el 25 de enero Torres fue la primera autoridad electa del departamento en presentar su informe de gestión y rendición de cuantas publicas tras cumplir los 5 años de gestión como subgobernador, para poder afrontar de lleno la recta final de la campaña.

Llegó el 7 de marzo, día de las elecciones, el momento de la confirmación de la victoria anticipada se concretó al promediar las 20:00 horas cuando la red Unitel dio a conocer los resultados a boca de urna, donde Torres era declarado ganador tras haber obtenido más 50% de votos a su favor, sacándole más del 25 por ciento a uno de sus perseguidores.

“Agradecer al pueblo de Tarija por haber depositado su confianza, vamos a trabajar en el área de salud, educación, servicios básicos y la falta de empleo, el día de la posesión llevare decretos, no vamos a desperdiciar ni un solo día de gestión”, dijo Torres.

DATOS:

Torres estará al mando de la Alcaldía desde el 2021 hasta el 2026

Ya tiene conformado su gabinete de trabajo para encarar la gestión

NOTA DE APOYO

Ichazu: “Estamos dejando las obras en ejecución”

(ElPeriódico-03-05-2021) El secretario saliente de obras públicas del Gobierno Municipal de Tarija, Rodrigo Ichazu, informó que todas las obras que tiene a su cargo la Alcaldía de Cercado, están en plena ejecución y no hay problemas.

Detalló que hay varios puentes para su operación, como el puente Andaluz – Florida, donde en los próximos días harán la recepción de la obra; el puente Andaluz en el barrio San Antonio que tiene un avance del 60%; otros dos puentes en el barrio Miraflores, uno ya terminado y el otro a la salida del cementerio jardín, en etapa final de su construcción; así también han recepcionado el puente del barrio 7 de septiembre que ya está siendo usado.

“Hemos iniciado recientemente tres nuevos centros de salud con financiamiento garantizado, los cuales están en los barrios 3 de mayo, German Busch y IV Centenario, los cuales tienen mas de 20% de ejecución física. Además, hemos iniciado la construcción de dos nuevas unidades educativas, Castelfor Castellanos y en Los Chapacos 3”, señaló.