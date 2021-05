Hoy los Pueblos Indígenas definirán al nuevo presidente de la ALDT

La sesión de la ALDT está prevista para hoy horas 9:00, donde definirán a la nueva mesa directiva por la gestión 2021 – 2022.

Omar Garzón C.

(ElPeriódico-03-05-2021) Llegó el día. Hoy se elegirá la nueva directiva de la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija (ALDT), donde hay dos candidatos en disputa: Mauricio Lea Plaza Peláez (Alianza Unidos) y Eider Quiroga (Movimiento Al Socialismo), ambos estuvieron buscando el apoyo de los Pueblos Indígenas, donde la votación de estos últimos será determinante y decisivo.

El asambleísta de Unidos, Mauricio Lea Plaza, informó que estuvieron conversando con la bancada indígena a fin de recibir el respaldo, y señalo que los mismos bajaron a sus bases, y en las próximas horas determinaran su decisión final.

“Nosotros le hemos hecho un planteamiento a ellos, donde vamos a trabajar de forma conjunta entre la ALDT y el Ejecutivo Departamental. He estado hablando mucho con ellos, de hacer un acuerdo estratégico, pero hasta ahí hemos llegado. Ellos han bajado a sus bases y estaban trabajando para definir este tema”, señaló.

Lea Plaza sostuvo que por ahora no tienen una señal clara de parte de los Pueblos Indígenas, y ellos hoy lo definirán. Indicó que le hicieron una propuesta de trabajo, de revalorizar su identidad, gestionar políticas públicas. “El acuerdo que le propusimos no es por es espacios de poder, sino de gobernabilidad”, refirió.

Ambas bancadas, tanto de Unidos como del MAS, conversaron con los Pueblos Indígenas para recibir su respaldo, y esto se va a dilucidar en esta jornada.

APUNTE

La ALDT posesionará a Óscar Montes el martes 4 de mayo

El gobernador de Tarija, Óscar Montes, será posesionado el martes a las 10 de la mañana y será en instalaciones del Patio del Cabildo. Lea Plaza confirmó el acto protocolar será dirigido por el presidente de la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija (ALDT) a ser elegido hoy lunes.

Montes, economista de profesión, ejercerá el cargo por el periodo 2021-2026 tras ser electo en la segunda vuelta de las elecciones subnacionales del 11 de abril pasado. Deberá afrontar una tremenda crisis económica y sanitaria.