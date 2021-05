La Defensoría no respalda clases semipresenciales en Tarija

REDACCIÓN CENTRAL/BOLINFO/TARIJA

(elPeriódico 2 de Mayo de 2021) Algunos padres de familia solicitaron a la Dirección Departamental de Educación (DDE) y a la junta de padres, analizan la posibilidad de que los estudiantes pasen clases semipresenciales, tomando en cuenta que el sistema virtual no está funcionando y los alumnos no adquieren los conocimientos que deberían.

Ante esta situación desde la Defensoría del Pueblo de la ciudad de Tarija a la cabeza de la doctora Carola Romero, afirmaron que esto no es posible, ya que la salud de los alumnos está expuesta, lo que podría detonar en un contagio masivo de coronavirus.

“No creemos que sea adecuado retornar a clases, estamos en meseta elevada, no se tiene que exponer la salud de los más pequeños porque quizá no sepan cuidarse como los adultos lo hacen”, dijo Romero.

Antecedente

No todos los estudiantes pueden acceder a la educación virtual, ya que no se cuenta con los dispositivos o el internet gratuito, siendo la razón por la que los padres de familia proponen retornar a las clases pero con un número mínimo de alumnos.

Los profesores no están de acuerdo con que se regrese a las clases, ya que no hay las condiciones de salubridad para que se concrete el proceso enseñanza aprendizaje.