Bermejeños sufren fuerte recesión económica y no abren la frontera

Omar Garzón C.

(ElPeriódico-02-05-2021) La población de Bermejo continúa sufriendo una fuerte recesión económica ocasionada por la pandemia del coronavirus, por un lado, a mas de un año que los argentinos decidieron cerrar la frontera, el comercio se desplomo; y por otro lado, las industrias regionales, como el Ingenio Azucarero no arranca, y la población se da modos de salir a “flote”.

El asambleísta electo del Movimiento Al Socialismo (MAS), Tito Gareca, manifestó que Bermejo vive en la actualidad, de un 70% de la economía local del comercio, ya que el Ingenio Azucarero recién está intentando levantarse.

“La mayor actividad económica depende del comercio. Lo lamentable es que la frontera continúa cerrada lo que ocasiona una fuerte recesión económica. Mucha de la población de Bermejo es flotante, es decir, cuando el comercio aumenta, viene gran cantidad de personas, pero con este bajón, muchas personas se han ido”, dijo.

Gareca señaló que la apertura de fronteras, ya no depende de Bolivia, sino de la Argentina, dado que son ellos quienes están poniendo las restricciones. “Nosotros del lado boliviano, hemos cumplido con todo el protocolo para poder aperturar la frontera, pero la decisión de Argentina es de no aperturar, y hay que respetarlo”, puntualizó.

Ante este panorama adverso, Gareca señala que para que haya mas movimiento económico, la zafra nuevamente debe activarse, ya que es un factor de mover la economía de lugar. Señala que esto podría darse en este mes de no generarse inconvenientes en la empresa.

APUNTE

El Peso argentino se cotiza en 0.047 cts. de boliviano

En Argentina, la suba del «dólar blue» paso a cotizar de 157 a 161 pesos por cada dólar americano, y esto también llega a marcar en el tablero financiero de Bolivia, haciendo ahora que el Peso argentino se cotice en 0.047 cts. de boliviano.

La moneda boliviana se mantiene intacta en el tipo de cambio en relación al dólar en los últimos 10 años. Según algunos analistas esto es positivo, pues genera confianza en empresas internacionales para invertir en el país.