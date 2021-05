Ante masivas fiestas clandestinas, analizan apertura de discotecas

Adel Vergara, presidente del COED, sostuvo que son actividades complejas de habilitar, pero espera que las nuevas autoridades puedan dar una solución.

Omar Garzón C.

(ElPeriódico-01-05-2021) La pandemia del coronavirus continua, y las autoridades no abastecen para el control de fiestas clandestinas que en este ultimo tiempo se han incrementado masivamente, no solamente en la ciudad, sino en área rural, y en lugares privados, ante esta situación, el Comité Departamental de Emergencia (COED) pone en responsabilidad de las nuevas autoridades esta situación.

Adel Vergara, presidente del COED, quien funge sus últimos días al mando, sostuvo que son actividades económicas complejas de habilitar, pero espera que las nuevas autoridades puedan dar una solución.

“Yo siempre lo dije, cuanto mas tardemos habilitar esas actividades, se genera más clandestinidad, más informalidad, y es peor la afectación, porque al final hay tomadas, hay juntes en casas particulares y en otros lugares, por lo que se hace más difícil el control; y de seguir postergando, se va a volver insostenible”, dijo.

Vergara sostuvo que la situación se está desbordando, por lo que se debe actuar rápidamente. Señala que debe buscarse alguna salida, ya que esta situación se va a volver incontrolable.

“Hay que conversar con los propietarios, pero seguramente esa será una tarea de las nuevas autoridades de la Gobernación. Sin embargo, ya hemos avanzado bastante en las medidas de bioseguridad en restaurantes, mercados, actividades deportivas, y otras actividades, y ahora faltaría estas actividades que son altamente complejas”, dijo.

APUNTE

Médicos anuncian paro nacional para el 7 de mayo

El presidente del Colegio Médico de Santa Cruz, Wilfredo Anzoátegui, informó este viernes que de no recibir respuesta de parte de autoridades acerca de las demandas en cuanto a la Ley de Emergencia Sanitaria, la ampliación de los contratos eventuales y otros temas pendientes, los médicos entrarán en paro desde el viernes 7 de mayo del presente año, según Radio Fides.

“Quieren hacer volver a los profesionales en salud que son mayores de 65 años y con enfermedades de base no permitiendo el trabajo por telesalud, eso es atentatorio”, manifestó la autoridad.