La Interpol y Migraciones detuvieron a tres indocumentados en la ex terminal

RUBÉN MONTAÑO V

(ElPeriódico-30-04-2021)

El pasado miércoles, al promediar las 10.30 horas, la Interpol y Migraciones realizaron un operativo de control en los alojamientos ubicados en la zona de la ex terminal. Como saldo de la intervención, se registró a 3 personas de nacionalidad colombiana que estaban alojadas en un alojamiento.

El comandante departamental de la Policía de Tarija, Sadid Ávila, informó que desde hace varios meses se evidenció en las calles de la capital, que existen varios grupos de personas que provienen de Colombia, Venezuela y Ecuador.

“Los operativos dieron buenos resultados, pero esto también depende mucho de las personas que administran los hoteles o alojamientos, pues no deberían permitir el ingreso a sus clientes, si no tienen la documentación legal“, mencionó.

Asimismo, Ávila manifestó que los operativos de control continuarán porque también existen zonas como el mercado Campesino, que son frecuentadas por las personas indocumentadas.

“Todos los casos fueron derivados a Migraciones y ahora la institución analizará la situación de las personas, pues si no tienen los papeles de identificación deberán se deportados”, refirió. (eP)