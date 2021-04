En agosto entregarán puente 4 de julio

Omar Garzón C.

(ElPeriódico-30-04-2021) El secretario de obras públicas del Gobierno Municipal de Tarija, Rodrigo Ichazu, informó que actualmente la construcción del puente 4 de julio tiene un avance físico del 62%, y que prevén recepcionar la obra en agosto del presente año.

“Los primeros días de agosto la empresa constructora debería estar entregando la obra. Se han dado dificultades como la pandemia y la época de lluvias, donde hubo crecida del rio, que retardaron la obra, pero están justificadas en los libros de órdenes”, dijo.

Ichazu sostuvo que el presupuesto de esta obra a la fecha, no ha sido modificado, y que se mantiene en los 73 millones de bolivianos.

Por otro lado, sobre el proceso de imputación por la contratación a la empresa ejecutora de esta obra, Ichazu dijo que no esta dentro de los imputados, y que su persona no ha participado en el proceso de adjudicación, pero participó en el proceso de inversión, por lo que es necesario la revisión de toda la documentación.

“Las autoridades judiciales han tomado la decisión de imputar a varios funcionarios públicos, quienes solo han hecho es seguir la normativa, y son otras las apreciaciones. Yo garantizo que todo el procedimiento para llegar a una adjudicación ha sido plenamente justificado”, dijo.