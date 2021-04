Trabajadores de SETAR denuncian que son víctimas de acoso laboral

Dos funcionarios declararon que también fueron víctimas, porque fueron cambiados de sus funciones en dos ocasiones

RUBÉN MONTAÑO V

(ElPeriódico-28-04-2021)

El funcionario de Servicios Eléctricos de Tarija (SETAR), Juan Yurquina, informó que por solicitar el análisis de su institución en una asamblea nacional de trabajadores sindicales, la Gerencia General determinó cambiarlo de funciones y destinarlo al municipio de Villa Montes. Razón por la cual, él y otros trabajadores denunciaron que son víctimas de acoso laboral.

“Yo trabajo en la institución más de 21 años y tengo mi familia aquí. No me parece justo que la gerencia, tome esta clase de desiciones, cuando estamos a días de que se posesione al nuevo gobernador de Tarija”, mencionó.

Asimismo, Yurquina manifestó que el memorándum de cambio de funciones, le entregaron fuera del horario laboral, razón por la cual consideró que no tendría validez .

“Supuestamente, el pasado lunes ya tenía que estar trabajando allá, pero no pueden disponer eso, pues me entregaron el documento 24 horas antes”, refirió.

Finalmente, otra funcionaria al igual que Yurquina, declaró que también fue víctima de acoso laboral, porque fue cambiada de funciones en dos ocasiones a otros municipios. (eP)