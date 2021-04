TED: “La población espera mucho de las nuevas autoridades electas”

Todas las autoridades electas de la capital y las provincias estuvieron presentes en el acto realizado en el Patio del Cabildo.

Omar Garzón C.

(ElPeriódico-28-04-2021) En la tarde de este pasado martes 27 de abril, en los ambientes del patio del Cabildo, autoridades del Tribunal Electoral Departamental (TED) de Tarija entregaron las credenciales a las nuevas autoridades departamentales, al gobernador, vicegobernadora y asambleístas por las gestiones 2021 – 2026. Son 59 en total.

La presidente del TED Tarija, Nataly Vargas Gamboa, manifestó que las autoridades electas deben responder a la confianza depositada por parte de la población, destacando que se llevó adelante un proceso democrático transparente y eficiente.

“El pueblo les ha dado una legitimidad a través de las urnas, en la cual ustedes no deben permitir nunca que se les cuestione, pero más importante, ustedes no deben perder jamás esta legitimidad que se han ganado a pulso para estar aquí”, dijo.

Vargas sostuvo que el TED ha trabajado para que las autoridades electas tengan el respaldo de la población, reflejando fielmente los resultados.

“Son ustedes que van a estar a cargo del diseño, de la implementación de políticas públicas en los próximos cinco años. Que el pueblo los guie, y los acompañé en esta difícil tarea, y reciban la bendición del pueblo tarijeño”, finalizó su discurso.

Mas adelante, ante los medios de comunicación declaro que las autoridades deben actuar con una ética absoluta, no solamente cuando desempeñen en la función pública, sino también en sus vidas privadas.

“Tienen que ser un ejemplo, de acorde a los intereses y expectativas de la población. Se espera mucho de las autoridades debido a las circunstancias que estamos viviendo, pero estamos seguro que van a saber responderle a la población”, dijo Vargas.

Al culminar el encuentro, Maya Angelica Soruco Urzagaste, vicegobernadora electa que acompañará a Montes en la gestión, manifestó su alegría por el apoyo de la población.

“Yo soy de Yacuiba. Hemos tenido ese concepto de separación entre el Chaco y Tarija, eso no es cierto, aquí estamos para integrarnos y salir adelante. Hoy recibimos de manos del TED la credencial de Vicegobernadora de Tarija asumiendo este gran desafío con la mayor responsabilidad y con el compromiso de trabajar en respuesta a la confianza depositada en mi persona y el proyecto Unidos. Junto a nuestro Gobernador construiremos un departamento unido y que garantice nuestro desarrollo”, manifestó.

Por otro lado, el asambleísta del Movimiento Al Socialismo (MAS), José Yucra, a tiempo de manifestar su alegría, declaro que el desarrollo de Tarija no se ha visto en los 6 años de gestión del gobernador Adrián Oliva, por lo que ahora van a fiscalizar los recursos públicos y hacer cumplir las promesas electorales del gobernador electo.

“Todo lo que este alcance de la Asamblea, lo vamos a hacer. Vamos a demostrar que si el MAS esta con Tarija”, refirió.

Otro de los asambleístas, Francisco Rosas (Todos), agradeció a Dios y a la agrupación de Adrián Oliva por todo el apoyo, y manifestó que van a trabajar para que las obras continúen.

“Agradezco a todos los vecinos que confiaron en mi persona. Vamos a trabajar con transparencia y honestidad. Tenemos la experiencia de trabajar, y ahora lo vamos a hacer para todo el departamento”, indicó.

DATOS:

Las elecciones subnacionales fueron el 7 de marzo

La segunda vuelta para gobernador fue el 11 de abril