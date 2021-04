Hombre murió por Covid-19 y sus hermanos desalojaron a su pareja de su vivienda

La afectada no tiene a donde llevar sus pertenencias y por esta razón pidió ayuda a las autoridades competentes

RUBÉN MONTAÑO V

(ElPeriódico-28-04-2021)

Hace seis meses, un hombre falleció a causa del coronavirus y debido a esto, sus hermanos iniciaron un proceso judicial, para desalojar a la pareja del fallecido de su vivienda.

Adriana Escalante, informó que con su concubino convivió 23 años, en una casa ubicada en el barrio Abaroa, pero el pasado año debido a la pandemia murió.

“La misma noche que nos informaron sobre el deceso, sus familiares vinieron a buscarme para exigir que me vaya de la casa, porque no tengo derecho, ya que yo no me casé con él”, mencionó.

Asimismo, la mujer manifestó que los hermanos de su pareja viven en el departamento de Potosí y que el interés por sacarla del inmueble, sería porque tienen la intensión de venderlo.

“No es posible que no me quieran dar tiempo, para que yo pueda salir, no se donde voy a levar mis cosas, también yo invertí dinero en la refacción de la vivienda y no es posible que estas personas sean tan malas y me dejen en la calle”, mencionó.

El apunte

Pide ayuda a las autoridades

Asimismo, la afectada pidió ayuda a las autoridades pues pese a existir una orden judicial, ella considera que tiene derechos que deben ser analizados porque vivió 13 años en concubinato.

“Uno de sus hermanos es mi vecino, pero su interés económico es más grande que botarme a la calle”, declaró.