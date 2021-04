Tarija no participará en el nacional de aguas abiertas en el lago Titicaca

La selección de aguas abiertas decidió no participar en el campeonato nacional de Aguas Abierta que se realizará en el lago Titicaca el ocho de mayo, es la segunda fecha del circuito nacional.

El presidente de la Asociación Departamental de Natación Carlos Casanova, dijo que la selección de Tarija no podrá participar en el campeonato nacional de aguas abiertas que se realizará el próximo ocho de mayo en el lago Titicaca, el evento se denomina el cruce de la isla del sol a la isla de la luna.

Tarija tiene un equipo que siempre participa en este campeonato, pero en esta gestión no se podrá contar con el apoyo de la gobernación por la etapa de transición que se está llevando a delante. Es la segunda fecha del circuito nacional de aguas abiertas

“Este fin de semana teníamos previsto realizar el campeonato departamental selectivo, pero no lo vamos a realizar porque no contamos con el apoyo del Servicio Departamental de Deporte (Sedede) por la etapa de transición que se está realizando, es por esa razón que los padres de familia decidieron no participar porque no cuentan con recursos económicos para viajar a la sede del campeonato nacional”, manifestó el presidente de la Asociación Departamental de Natación Carlos Casanova.

El costo de la inscripción al campeonato nacional es de 150 dólares, a ello se suma el costo de los pasajes ida y vuelta, cada deportista tendría que gastar por lo menos 350 dólares aproximadamente y no están en condiciones económicas.

La familia Franco participó en varias oportunidades en el cruce del lago Titicaca, lograron resultados positivos, sin embargo, este año no asistirán al nacional de aguas abiertas.

PISCINA PREFECTURAL

Por otro lado, el principal dirigente de la natación departamental dijo que los nadadores volvieron a entrenar en la piscina Prefectural, escenario deportivo que está ubicado en el barrio el Carmen.

Por el momento, están entrenando los nadadores que participarán en el campeonato nacional selectivo para el evento internacional Juventud Bolivariana y en el campeonato nacional apertura que se realizará en la ciudad de Cochabamba del 12 al 16 de mayo.

“Estamos conversando con los padres de familia para ver si están en posibilidades de cubrir todos los gastos que significa el viaje, si la respuesta es positiva, vamos a conformar la selección, un grupo de nadadores que representarán al departamento en el evento nacional”, indicó Carlos Casanova.

Casanova, dijo que existe la posibilidad de realizar la homologación de tiempos en la piscina Olímpica, se convocará a las provincias para que se inscriban y participen en la homologación de tiempos.