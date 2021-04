No hay tránsito por la variante Canaletas

Omar Garzón C.

(ElPeriódico-24-04-2021) El ejecutivo del Transporte Pesado de Tarija, Juan Carlos Borda, informó que no hay paso de movilidades por la variante a Canaletas – Entre Ríos desde hace cuatro días, y culpó a la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) de no realizar trabajos de mantenimiento en el lugar, generando de esa manera gran perjuicio económico y riesgo para los transportistas.

“Es un problema lapidario de muchos años, la bendita variante esta cortada. Desgraciadamente paso a las manos de la ABC, pero parece que en vez de buscar el remedio, buscamos la enfermedad, ya que sigue peor, y sin mantenimiento”, dijo Borda.

Detalló que en el lugar hay un derrumbe desde hace cuatro días, y por lo tanto, los transportistas están circulando por la carretera antigua.

“Justamente el jueves tuvimos percances con camiones de GLP que han sido encunetados, e imagínense si se da una explosión. Ese tramo no esta con mantenimiento adecuado, está en pésimas condiciones, debido las lluvias y deterioro de cunetas. Es un riesgo permanente porque también hay buses que llevan gente”, manifestó.

El transportista indicó que la respuesta de la ABC es que “no hay desembolsos económicos para mantenimiento”, por lo que no descartan asumir medidas más adelante.