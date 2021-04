Lema presenta proyecto para recuperar márgenes del Río Guadalquivir

El costo total son 22 millones de bolivianos. Son tres años para su implementación. Se generarán fuentes de empleo.

Omar Garzón C.

(ElPeriódico-24-04-2021) El alcalde de la ciudad de Tarija y la provincia Cercado, Alfonso “Pica” Lema Grosz, dio a conocer el proyecto: “Recuperación y transformación de las márgenes del Río Guadalquivir de la ciudad de Tarija”, el cual consiste en promover la recuperación, revitalización y transformación de las márgenes del río, ya que un bien público, y es el pulmón verde más importante de la ciudad.

“Es un proyecto que no solo puede cambiarle la imagen a la ciudad, sino también el ámbito ambiental, de la recuperación del río. Este proyecto tiene un costo aproximado de casi 22 millones de bolivianos. Estamos hablando de 28 hectáreas y media que serían, donde entre varios trabajos a realizar, reducir los residuos de basura que se generan”, dijo.

Agregó que uno de los objetivos es mejorar la gestión de la basura, reduciendo a un 50% la cantidad de la misma, y posteriormente entregarlo a EMAT para su disposición final. Indicó que para este trabajo, se tiene contemplado contratar a mujeres, con lo cual generará ingresos económicos para sus familias, mediante la recolección y venta de residuos.

Así también, en el proyecto está contemplado la construcción y mejoramiento de espacios turísticos y de venta de flores, artesanías y producción orgánica, como de una plaza de comida criolla, todo esto en los márgenes del río.

“Se puede contar con el primer mercado de flores, y el nuevo mercado San Martín generando fuentes de trabajo e ingresos para sectores más desfavorecidos de la ciudad, generando aproximadamente 60 nuevas fuentes de trabajo. Así mismo contar con un nuevo sector de venta de comida típica (pasteleras) acorde a la población y sus necesidades”, dijo Lema.

También se tiene el objetivo de realizar campañas masivas de educación ambiental que promueva el cuidado, respeto y protección del río y el cambio de hábitos de la población. “Se generará un espacio de encuentro entre las personas y la naturaleza”, acotó.

Sostuvo que este proyecto tendría un impacto directo en mas de 20 mil habitantes, y un impacto indirecto en toda la población (250 mil personas). Aseveró que son 3 años para la implementación de este proyecto, que está dividido de tres maneras.

El primer año, se deberá trabajar en residuos sólidos y cuidado de bienes públicos, generación de alianzas estratégicas y diseño de la estrategia y campaña de educación ambiental.

En el segundo año, se realizará el trabajo en campo: Limpieza, reforestación, puesta en marcha del sistema de recolección de residuos, construcción e infraestructura. Y en el tercer año, la implementación de la campaña de educación ambiental.

“Este nuevo proyecto lo vamos a dejar para que la nueva gestión municipal pueda hacer las gestiones necesarias con el Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social (FPS), donde ya ha sido presentado, y ojalá en corto tiempo podamos tener buenas noticias de esa institución del Estado para que pueda financiar este proyecto, el cual consideramos fundamental, porque debemos cuidar nuestro medio ambiente y asimismo reactivar la economía”, manifestó Lema.

NOTA DE APOYO

El distrito 8 pide ejecutar planta de tratamiento

Omar Garzón C.

(ElPeriódico-24-04-2021) El presidente del distrito 8, Martín Rengifo pidió a las autoridades electas retomar el proyecto de la Planta de Tratamiento, ya que en la actualidad aun hay barrios que continúan pozos sépticos, lo cual es un peligro para la salud de la ciudadanía.

“Desde el 2017 vamos gestionando este proyecto, que vendrá a beneficiar a 37 barrios, que comprenden los distritos 7, 8 y 9. Hay un diseño, pero lo que no nos dicen es cuanto va a costar. Esto lo hicieron los técnicos del municipio cuando estaba el exalcalde Rodrigo Paz Pereira, pero llegó la pandemia y cambio de autoridades, este proyecto quedó postergado”, dio a conocer Rengifo.

El dirigente vecinal lamentó que el proyecto ha quedado en la “nada”. “El no tener una planta de tratamiento afecta muchísimo, en muchas casas continúan existiendo los pozos sépticos hace mas de 20 años atrás, específicamente en los barrios Monte Sud, Japón, Valle Hermoso, Nueva Jerusalén, 24 de junio, donde el 50% tiene alcantarillado y el resto no lo tiene”, dijo.