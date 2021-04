Fiscal Tito : “No permitiremos que se manche el nombre de nuestra institución”

Debido a un caso de narcotráfico que vinculó a un familiar de un funcionario de la Fiscalía de Tarija

RUBÉN MONTAÑO V

(ElPeriódico-24-04-2021)

El Fiscal departamental de Tarija, Wilson Tito Tórrez, informó que no permitirá que se manche el nombre de su institución, pues la pasada semana, el hermano de un exfuncionario de la Fiscalía fue imputado por tráfico de sustancias controladas y en el proceso cautelar, fue beneficiado con la detencion domiciliaria.

“El hermano del imputado, era un fiscal de materia, pero cuando procesaron a su hermano quiso defenderlo como su abogado y esto no podemos permitirlo, pues pertenecemos a una institución transparente”, mencionó.

Asimismo, Tito manifestó que pese a que existen normas que establecen que un fiscal de materia, puede ejercer la defensa de un familiar, no está contemplado para los hermanos sólo, para su esposa o sus hijos.

“En pasados días, el fiscal presentó su renuncia voluntaria y quiero aclarar que el Ministerio Público en la audiencia cautelar, solicitó la detención preventiva para el imputado, pero el juez del Juzgado Cautelar Cuarto fue el que concedió la detención domiciliaria y eso ya no depende de la Fiscalía, sino del Órgano Judicial”, refirió.

Finalmente, el Fiscal dijo que ya no se podría apelar la determinación de la sala penal, pues los vocales el pasado jueves determinaron ratificar la medida, por lo tanto el hombre continuará en su casa.

El apunte

Antecentes del caso

De acuerdo al informe de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN), J. S. (según sus iniciales), fue sorprendido con pequeños envoltorios de cocaína en una pensión ubicada en el barrio San Bernardo, hace dos semanas.

Posteriormente, el personal policial se dirigió a la casa del sujeto en el mercado Campesino y tras realizar la requisa encontraron 945 gramos de marihuana y 1 kilo con 400 gramos de cocaína, por este hecho fue beneficiado con la detención domiciliaria por el juez del Juzgado Cautelar Cuarto.