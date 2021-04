Este domingo: Real Tomayapo recibe a Blooming en el IV Centenario

Los 16 clubes de la División Profesional aceptaron jugar el torneo de Promoción y Reservas, con encuentros que serán los preliminares a los partidos del campeonato de la División Profesional.

El entrenador del plantel de Real Tomayapo, Luis Montellano, ultima los detalles para recibir a Blooming de Santa Cruz, el partido se jugará este domingo en el estadio IV Centenario desde horas 10:00 de la mañana, el equipo cerrará la semana de trabajo este sábado con una práctica liviana, un repaso en la parte técnica y jugadas con balón parado.

«No hay sanción, es un torneo promocional, no hay ningún castigo para los que no participen, pero por un tema de la federación y los compromisos de los clubes, los 16 van a participar», declaró Adrián Monje, director de Competiciones de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF).

En la convocatoria se aprobó que los equipo deben presentar en la formación a siete futbolistas de la categoría Sub – 20, dos de la Sub – 17 y los restantes podrán ser jugadores del plantel profesional sin límite de edad para darles ritmo de competencia, ya sea por ser suspendidos por tarjetas amarillas o rojas en el campeonato de la División Profesional.

Por su parte, el entrenador del elenco tarijeño, indicó que el equipo, está listo para encarar el primer del campeonato, en el transcurso de este sábado disipará algunas dudas que tiene en la parte futbolística. “El equipo está bien, gracias a Dios este viernes se realizaron las últimas habilitaciones, era un aspecto que nos tenía un poco preocupados, pero se pudo solucionar, lo importante es que el equipo está bien”, indicó el entrenador Montellano.

Se modificó el número de jugadores que inscribirán en cada cotejo, subió de 18 a 20 por pedido de los dirigentes por el reclamo de los cuerpos técnicos, que pedían este cambio, tomando en cuenta que la FIFA determinó la realización de cinco sustituciones por la pandemia del Covid – 19.

Montellano, ya cuenta con la base del plantel para encarar el partido del fin de semana, sin embargo, podrá mover algunas fichas (posiciones), el nivel técnico de los jugadores está bien, se trabajó con la debida anticipación.

Blooming, es un club que durante los últimos años realizó un buen trabajo en la parte de formación de jugadores, estuvo acomodando jugadores en los distintos clubes profesionales del país. “Tiene una buena cantera, entonces, es un rival difícil, jugaron juntos un buen tiempo, eso siempre es una ventaja, es un equipo rápido, es un equipo fuerte, pero nosotros estamos las previsiones para eso y esperamos quedarnos con los tres puntos en casa”, enfatizó el estratega del elenco tarijeño.

El juego que le gusta al entrenador Montellano, es presionar al rival desde los primeros minutos de juego, no le gusta esperar que el rival proponga su juego, sin embargo, a veces el rival hace cambiar el sistema que se prepara para un determinado partido. “Nosotros ya tenemos definido como lo vamos a plantear el partido, como vamos a salir a jugar desde el primer minuto, pero puede cambiar de acuerdo a como se va presentando el partido”, manifestó.

PROGRAMACIÓN PRIMERA FECHA

El torneo de Promoción y Reservas debe comenzar cuando el campeonato profesional esté en el desarrollo de la quinta fecha.

Real Santa Cruz vs. Real Potosí

Nacional Potosí vs. Royal Pari

Oriente Petrolero vs. Always Ready

The Strongest vs. Vinto Palmaflor

Independiente vs. Wilstermann

Real Tomayapo vs. Blooming

Aurora vs. Bolívar

San José vs. Guabirá.