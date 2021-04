Los 12 clubes apoyaron la nueva Champions tres días antes de anunciar la Superliga

Un aspecto que ha llamado la atención en el asunto de la fracasada Superliga, desvelado por el presidente de LaLiga este jueves, es el hecho de que tres días antes del comunicado anunciando la creación de la nueva competición, los mismos clubes que lo firmaron habían apoyado expresamente, en el seno de la ECA, el nuevo formato de la Champions que UEFA le había presentado y que se proponía aprobar este pasado lunes, como así hizo.

“Siempre hubo diálogo hasta el viernes pasado, que fue la reunión de la ECA [Asociación de Clubes] y se votó a favor la reforma de la Champions, incluyendo algunos de los clubes de la Superliga. De repente sacan el domingo por la noche la nota. Dialogar no es darle lo que pidan, sino hablarlo en las instituciones y ahí ya había un acuerdo. Algunos de los clubes no estaban de acuerdo con el cambio y han ido a reventar el sistema”, sentenció Tebas.

No cabe duda de que esta deslealtad es un elemento que va a dificultar la reconciliación, no sólo entre la UEFA y los doce clubes, sino entre estos y el resto de clubes que conforman la ECA.

A nivel español, este jueves ya pudo apreciarse en el seno de la patronal esa quiebra de la confianza que se ha desatado por la espantada de los tres clubes más ricos.

Tebas fue muy crítico con la forma en la que han actuado los clubes implicados al anunciar el proyecto el pasado domingo por la noche, ‘liderados por Agnelli y Florentino Pérez’, después de haber ‘votado a favor de la reforma que proponía la UEFA de la Champions’.

‘Nos han traicionado a todos los clubes y es una falta de respeto». Tebas añadió: “O mienten o se equivocan. No ayudan al fútbol, lo destruyen. Me sorprende que un empresario como Florentino, de grandísimo nivel, pueda estar equivocado. El fútbol español no se va a arruinar en 2024. En la crisis el fútbol español ha tomado las medidas necesarias para salir lo más fuerte posible. El fútbol español no ha pedido ayuda al Gobierno, ha pagado todos sus impuestos, los jugadores han cobrado sus deudas… no hay una catástrofe”.



Los dirigentes de los equipos españoles abogaron por estudiar una serie de medidas contra aquellos que con sus acciones entorpezcan o no contribuyan a aumentar el valor de LaLiga.

Según El País, el Real Madrid está en el punto de mira en este aspecto, acusado de no respetar el reglamento audiovisual durante las retransmisiones. Las multas al club blanco por no poner a disposición de las televisiones a un miembro de su cuerpo técnico antes de los partidos o a los jugadores al término de ellos son numerosas.

Las horas previas al anuncio de la Superliga, según Ceferin

Ceferin relató cómo se enteró de la iniciativa de los clubes de crear la Superliga, cuya creación fue anunciada en la noche del domingo 18.

«En la mañana recibí una llamada de alguien que me dijo tener información fiable sobre el tema, de que el domingo a la noche se anunciaría el nacimiento de una Superliga», contó Ceferin.

«Luego recibí llamadas de cinco de los doce equipos, se disculparon y aseguraron lamentar la situación, pero explicaron que debían firmar. Luego me llamó el último de los 12 clubes por firmar», agregó.

«Me dijo, ‘tengo que firmar mañana por la mañana o me quedo afuera’. Le respondí que comenzaría una guerra por lo cual se convertirían en mis enemigos», reveló.

«Me respondieron que querían ser amigos desde la Superliga, pero les respondí que ese torneo no existía. Hicieron el anuncio durante la noche, obviamente para el mercado estadounidense. Esto hizo enojar más a los aficionados», dijo Ceferin.

El titular de la UEFA, padrino de uno de los hijos de Andrea Agnelli, también contó sus últimas conversaciones con el presidente de la Juventus, quien se vio obligado a renunciar al Comité Ejecutivo de la UEFA tras la creación de la Superliga.

«Me llamó y me dijo que no era cierto, que era todo mentira, todo inventado. Le dije que si era así podía decirlo públicamente. Me respondió que preparara un boceto. Cuando lo vio, me dijo que no le gustaba mucho, que lo cambiaría y me volvería a llamar. Luego no cumplió y apagó el teléfono», expuso Ceferin.

El titular de la UEFA aseguró luego que prefiere «ser ingenuo antes que mentiroso», en alusión a Agnelli, quien también renunció como presidente de la Asociación Europea de Clubes (ECA) tras la creación de la Superliga.

«Nos subestimaron y es algo típico de personas que están rodeados de gente que les dicen que son los mejores, los más guapos y los más inteligentes», ironizó Ceferin.

«Igualmente, no todos los propietarios estadounidenses de clubes tienen el mismo punto de vista. Hablé con los propietarios de la Roma y del Olympique de Marsella, que son magnates estadounidenses, y me dijeron que jamás se sumarían a un torneo como ese porque respetan a los aficionados y la tradición del club», completó Ceferin sobre Dan Friedkin y Frank McCourt, respectivamente.

Fuente: iusport