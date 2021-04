Impulsan diplomado en Derecho Laboral para abogados, dirigentes y trabajadores

La ministra de Trabajo, Verónica Navia, informó que abogados, dirigentes de organizaciones sociales y trabajadores de base podrán acceder en los próximos días a un diplomado en Derecho Laboral, coauspiciado por la Central Obrera Boliviana (COB) y la Escuela de Gestión Pública Plurinacional (EGPP).

“El afán nuestro es mejorar, no sólo los servicios del Ministerio de Trabajo, sino también las capacidades reivindicativas de las organizaciones sociales. Este proceso de formación académica posibilitará la comprensión, cumplimiento y el ejercicio pleno de los derechos laborales de los trabajadores, tanto en las empresas e instituciones públicas, como privadas”, afirmó según un boletín institucional.

La autoridad estatal explicó que el curso estará dirigido a dos grupos principales: abogados profesionales que deseen ejercer el Derecho Laboral y a dirigentes sindicales y trabajadores de base con “conciencia revolucionaria” para que estén preparados para afrontar la lucha de clases.

“El sindicato que no sea revolucionario, que no esté cargado de conciencia de clase, no defiende los derechos de sus bases, no defiende los derechos de su clase, por lo tanto, no está preparado para confrontar a la burguesía y sus intereses”, recordó.

El anuncio fue formulado durante el acto de graduación de la primera promoción de la Escuela Sindical de la Confederación General de Trabajadores Fabriles de Bolivia (CGTFB) en Cochabamba, donde 70 trabajadores recibieron su certificado de participación luego de seis meses de formación sindical.

En la ocasión, Navia destacó que esa entidad de formación sindical tiene un contenido político profundo, pues en ella “se transmite conductas revolucionarias, conductas nuevas y de compromiso”.

Fuente: ABI