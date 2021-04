Covid: CC demanda a Luis Arce por discriminar a Tarija con vacunas

Cuando fue la segunda vuelta para la Gobernación, el mandatario alegó que la llegada de vacunas excluiría “a las familias de los ricos, y a la oligarquía tarijeña”.

Omar Garzón C.

(ElPeriódico-21-04-2021) Este pasado martes 20 de abril, la diputada suplente de Comunidad Ciudadana (CC), Luciana Campero Chávez, informó que presentó oficialmente ante la Fiscalía Departamental de Tarija, una denuncia contra el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia Luis Arce Catacora, por delitos de racismo, discriminación e incumplimientos de deberes.

“Esto se debe a las declaraciones y al discurso que él ha tenido en el cierre de campaña del Movimiento Al Socialismo en Tarija, donde intenta sectorizar a quien le va a llegar la vacuna contra el coronavirus y a quien no en nuestro departamento”, dijo.

Campero ha solicitado una amplia investigación, señalando que el MAS hizo una investigación de pobreza, y con esos datos han utilizado para ofrecer el Bono del candidato del MAS a la Gobernación.

“Ellos señalan que Tarija cuenta con 346 mil personas que viven en pobreza, entonces, donde están esas vacunas, cuando van a llegar al departamento, y ¿dónde van a quedar esas personas que no están en esa cifra? ¿Van a discriminar niños, jóvenes, adultos y mayores?”, declaro.

La Diputada Suplente del CC, argumentó que la denuncia presentada, tiene pruebas con recortes de periódico, el video de las declaraciones de Luis Arce, y esperan la “buena fe” de los fiscales.

Aclaro que la denuncia contra Luis Arce no va en calidad de presidente de Bolivia, sino como militante del MAS, aunque considera que la justicia debe determinar esta situación.

“Estamos denunciando mi persona y Adrián Vega (diputado de CC), pero hemos recogido esta denuncia de la ciudadanía que es la más atemorizada”, finalizó.

APUNTE

Remembranza: Las declaraciones polémicas de Arce

“Hemos mandado vacunas para el pueblo, para los médicos, no para las familias de los ricos, no para la oligarquía tarijeña”, aseveró Luis Arce en el cierre de campaña de Álvaro Ruiz (candidato en aquel entonces a la gobernación de Tarija); eso fue exactamente un miércoles 7 de abril de este 2021.

Dichas declaraciones han desatado un revuelo de opiniones en todo el país, los oficialistas al partido del MAS, indicaron que “mal interpretaron al presidente Arce”, mientras otros exigían procesos por “decidir quien vive, y quien muere”.