Descolonizando la geopolítica: la historia oculta a miles de indígenas y mesclados que son símbolos de resistencia e independencia del ayer y hoy en Abya Yala- América (Parte I)

Por: Nelson Aguilar Rodríguez (de izquierda)

De, miles de indígenas y mestizados de: blancos, esclavos negros y mulatos es la independencia latinoamericana. Todos, “incógnitos forzosos”, fueron las grandes masas de las tropas militares insurgentes de los independentistas latinoamericanos. Esto, es muy poco mencionado en la historia colonial. Siempre fueron considerados, “los sin nombre, la carne de cañón y solo el número”. La historia está establecida con una cultura eurocéntrica y solo denotan nombres de criollos ilustres con distorsiones de la verdad. Muchos de los criollos cambiaron de bando al final de las guerras de la independencia y tomaron el poder en las nacientes republicas impregnados de la colonización y, en detrimento de los verdaderos héroes que están en el oscurantismo del pasado. Sin embargo; estudios revelan que la composición de indígenas en los insurgentes contra la colonia (…). Según Eric Van Young de un 50 a 60%. Esto no debe sorprendernos, ya que este porcentaje es equiparable a la proporción de indios en el conjunto de la población: se estima que en 1814 el virreinato novohispano tenía una población de 6 122 000 habitantes, de los cuales los indios constituían el 60%; las castas el 22% y los blancos el 18% (G. von Wobeser, 2011)1.

¿Son 529 años de resistencia o subsunción de los pueblos originarios del Abya Yala-América?: cuando hacemos memoria ya sea corta o larga, siempre están cargadas de la historia de los invasores (conquistadores) y la imposición de la historia eurocentrista y muy poco se menciona de la Amerindia y de las numerosas culturas que existieron. Sin embargo, se niega la cultura y resistencia de los pueblos o caso contrario se las opaca. Es el caso de las victorias de los pueblos originarios ante la colonia española. Desde que llegaron los españoles a nuestro continente Abya Yala (12 de octubre de 1492), se colonizo y se sometió a los pueblos originarios a las más inhumanas formas de dominio imperial. A esto explica el catedrático de Historia Moderna en la Universidad Autónoma de Barcelona, Antonio Espino López, explica que las «masacres, asesinatos, amputaciones de manos y pies, heridas curadas con aceite hirviendo, violaciones… semejantes crímenes parecen sacados de una mente perturbada» 2. Pese, a esta barbarie y las enfermedades introducidas como: la gripe, la viruela, el sarampión y la peste bubónica; los pueblos originarios han resistido, a la potestad cultural de las mentes que impuso la cultura del otro y no la propia. Actualmente se busca la emancipación y de reescribir la historia descolonizada de América. Y, fue en base a la geopolítica del poder colonial que manejaron hasta el día de hoy, la mentalización de la servidumbre o la obediencia a las demás formas condicionamientos al eurocentrismo. Hoy, tenemos un nort-eurocentrismo; nos referimos al neocolonialismo de EUA y Europa y donde está la nueva colonialidad: ideológica, política; militar y cultural de las elites capitalistas que la están reproduciendo. Sin embargo, milenios de la cultura mesoamericana (Azteca, Maya), al sur con la Inca, se está descolonizando el saber (Dussel).

Rescate histórico “Chakán Putum”: este pasado 25 de marzo del 2021, se conmemoro en México el Día de la Victoria de Chakán Putum, una celebración que hace referencia a la histórica batalla entre la población maya y la expedición encabezada por el español Francisco Hernández de Córdoba, ocurrida durante las primeras semanas de abril de 1517. Al ser Bolivia un ejemplo de la resistencia histórica de los pueblos originarios durante el proceso de Conquista, el presidente Luis Arce fue invitado por su homólogo mexicano, Andrés Manuel López Obrador, para participar como invitado de honor y orador distinguido durante este evento a celebrarse en la ciudad de Champotón, en el estado de Campeche (sureste de México). Historia de Chakan Putum: En 1517, el conquistador español Hernández de Córdoba encabezó una expedición que partió desde Cuba y alcanzó la Península de Yucatán. Esta llegada precedió a la de Hernán Cortés a las costas mexicanas. En los primeros días de abril de ese año, la expedición española llegó a una localidad que se llamaba Chakán Putum, que en maya se traduce a «región o comarca de la sábana», y que se trataba de la ciudad actual de Champotón. Cuando la expedición arribó a Chakán Putum, los mayas preguntaron a los españoles sobre los motivos de esa visita y los extranjeros respondieron que estaban en busca de agua. «Al saber que los viajeros querían agua, les señalaron el lugar de un pozo, con la idea que tomarían el líquido y se marcharían», relata José Enrique Ortiz Lanz, autor de ‘Las verdaderas historias del descubrimiento de la Nueva España. Las expediciones de Hernández de Córdoba y Grijalva, 1517-1518’. No obstante, los españoles pasaron la noche en el sitio, junto al pozo de agua, lo que fue entendido por los pobladores como una ocupación. En tanto, el cacique Moch Couoh se negó a comerciar con los extranjeros. El día de la victoria: en 1517 los españoles, encabezados por Francisco Hernández de Córdoba, llegaron a la bahía de Champotón, donde llevaron a cabo una expedición, que incluso fue previa a la de Hernán Cortés. Tras su llegada, estos le aseguraron a los mayas que sólo buscaban abastecerse de agua para luego retirarse, sin embargo, los españoles decidieron quedarse en tierra, lo que no fue bien visto por los mayas, quienes decidieron actuar en su contra. Fue el 25 de marzo de 1517 cuando Moch Cohuó, quien fuera el dirigente religioso y político de dicho asentamiento maya, convocó a su gente para que se levantara en armas y así obligar a los españoles a irse. Los españoles sufrieron entonces una emboscada en la que se vieron sorprendidos por los mayas, pues estos los derrotaron a base de arcos y flechas de caña, además de rodelas y lanzas. Mataron a 26 de sus hombres y dejaron al menos 50 lesionados, por lo que el capitán Hernández, quien salió con 33 heridas, aceptó la dolorosa derrota y decidió escapar con aquellos que habían sobrevivido. Luego de su retirada, Hernández regresó a Cuba y finalmente falleció en La Habana. El haber ganado esta batalla contra los españoles y el haber defendido heroicamente su territorio, es la razón por la que se le llama el Día de la Victoria de Chakán Putum y se conmemora cada 25 de marzo para rendir homenaje a la valentía y resistencia del pueblo maya3.

Es necesario reconocer para descolonizar la historia: con la participación de miles de indígenas y mestizos, a la cabeza de algunos patriotas criollos como Bolívar, San Martin y otros, dirigieron las grandes tropas libertarias de América. Es inexcusable rememorar los ejemplos de resistencia y de lucha independentista de: Chakán Putum (Victoria en México 1517), Túpac Katari (asesinado cuarteado 1781); Túpac Amaru (asesinado cuarteado 1781), Bartolina Sisa (asesinada 1782); Micaela Bastidas (asesinada 1781), el Ava Cumbay (1799), Pedro Ignacio Muiba (asesinado 1811 ), Martin Güemes (en plena república es asesinado por las oligarquías de Salta, Jujuy 1821); el Moto Méndez (en plena república es asesinado por las oligarquías por apoyar al Tata Belzu 1849), Apiaguaiki Tumpa (en la república es asesinado 1892 por las oligarquías), Pablo Zárate Willka (traicionado y fusilado por las oligarquías1905), y sin número otros actores que se pierden en el anonimato, ya sea dentro de la república y hasta día de hoy plurinacional, se continua masacres a los sujetos revolucionarios. En la mayoría de estos líderes fueron traicionados por su propia gente y luego de ser torturados, asesinados cuarteados y las partes del cuerpo fueron expuestas como trofeo aterrador en lugares públicos como escarmiento para los indios. Ellos fueron parte del sujeto histórico de la guerra independentista, hasta llegar a la constitución de estados republicanos de América. No obstante, este periodo manifiesta un fuerte contenido cultural de resabio colonial, racista y patriarcal. Esto debido a que fue moldeada en más de 500 años, reproduciendo el colonialismo eurocentrismo, basados en el capitalismo y modernidad, agravados seriamente por el arrollador paso del neoliberalismo feroz, que sumió a los pueblos de América y el nuestro a su infortunio. La historia de Bolivia y otros pueblos está construida con las cicatrices de los movimientos insurrecciónales donde estaban indígenas, mestizados que lograron conquistas sociales con mucho dolor y muerte, los derechos para el pueblo. (Continua parte II).