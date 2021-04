“Dejaremos una deuda de Bs. 5 millones”

Omar Garzón C.

(ElPeriódico-20-04-2021) El subgobernador de El Puente, Bartolomé López, informó que dejarán una deuda de 5 millones de bolivianos a la nueva administración que sea designada por el gobernador electo Óscar Montes.

“Todas las obras que hemos podido ejecutar están al servicio de la población. Lo bueno, nosotros hemos tenido la capacidad de coordinar con todos, sin ver colores políticos, y eso ha permitido salir por la puerta ancha. Nosotros tenemos previsto realizar nuestro informe de gestión el día jueves, donde daremos a conocer a detalle lo que hicimos. La deuda que estamos dejando corresponde al presupuesto de esta gestión, cuentas por pagar, porque ha sido difícil concretarlos”, manifestó.

López espera que las autoridades puedan generar nuevos proyectos, pero admite que como autoridades no lograron solucionar el problema del agua, donde constantemente sufren las comunidades.

“ES un problema no de ahora, sino de hace bastante tiempo. Hay varias zonas que si tienen agua, pero hay otras que deben hacer un manejo del agua, pero otras zonas requieren enormes inversiones, como Paicho y Tomayapo, no es sencillo ejecutar. A nosotros nos toco ejecutar proyectos de continuidad, y seguro habrán quejas, pero las nuevas autoridades tendrán que dar solución”, dijo.