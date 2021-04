Tarija ocupa el quinto lugar en violencia intrafamiliar

REDACCIÓN CENTRAL/BOLINFO/TARIJA

(elPeriódico 18 de Abril de 2020) A nivel nacional los casos de feminicidio y agresiones intrafamiliares aumentaron considerablemente, sin embargo, la situación no es ajena a la realidad de Tarija, donde también hay casos de violencia física, que terminan en hechos fatales.

Desde la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV), aseveraron que no hay casos de este tipo pero no como otros departamentos, ya que Tarija ocupa entre el quinto y sexto lugar de agresiones de género, por lo que se busca trabajar en la prevención.

“Si hacemos una comparación de casos, tenemos las mismas cifras del pasado año, pero es necesario prevenir, identificar los hechos antes de que lleguen a otros más graves”, dijo el director de la FELCV, Mayor Dulfredo Gorostiaga.

Por otro lado, las víctimas de violencia de género afirman que en los hogares se registran agresiones, pero muchas después de la denuncia optan por conciliar, lo que en un futuro no muy lejano detona en otro problema más grave que en muchos casos llega a hechos fatales.

Asimismo, las víctimas afirman que las autoridades de las instituciones del estado, no defienden a las mujeres que sufren violencia y que optan por callar por la burocracia que se tiene.