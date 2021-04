ALDT: Esperan que nuevos asambleístas aprueben leyes pendientes

Mentasti espera que los nuevos asambleístas no vayan a complotar entre ellos y contra las autoridades del Gobierno Departamental de Tarija

Omar Garzón C.

(ElPeriódico-18-04-2021) A fines de abril concluirá la gestión de los actuales asambleístas departamentales, tanto oficialistas como opositores al no haber encontrado consensos en diferentes normativas, esperan que los nuevos legisladores puedan aprobar diferentes normas relevantes, como la Ley de Régimen Electoral.

El asambleísta Cesar Mentasti, sostuvo que por la intransigencia políticas de “algunas bancadas” no pudieron aprobar.

“Una ley fundamental que tendríamos que haberla aprobado para ejercer nuestro derecho autónomo, es la Ley de Régimen Electoral, pero se hizo mediante las normas nacionales vigentes. Esta norma ha quedado paralizada porque ha sido observada por el Tribunal Constitucional y otros órganos del Estado”, señaló.

Mentasti espera que los nuevos asambleístas no vayan a complotar, y todos, de forma unánime aprueben las normas pendientes.

Por su parte, el asambleísta Rubén Velasco, indicó que cada legislador realizó peticiones de informes al gobernador y seguimiento y fiscalización a las obras, pero admitió que han quedado con “sabor amargo” por no aprobar la norma electoral.

“Era una profundización del proceso autonómico, pero las diferencias políticas no se ha permitido que se de continuad al voto directo. Y por otro lado, se esta dejando un legajo de la alianza público – privadas, donde será una importante herramienta para las futuras autoridades, a fin de que puedan implementarlo”, dijo.

Cabe recordar que en la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija (ALDT), hay una comisión de transición para el ingreso de las nuevas autoridades electas.

EL APUNTE

Posesión de nuevas autoridades será el 3 de mayo

La posesión de las nuevas autoridades electas en los comicios subnacionales del país está programada para el 3 de mayo, según el calendario que maneja del Tribunal Supremo Electoral.

«La razón por la cual la posesión de todas las autoridades, tanto departamentales como municipales, va a realizarse en un momento único es para evitar que en el año 2026 se presenten dificultades por tiempos de mandatos distintos entre autoridades locales, municipales y departamentales», explicó el presidente del TSE, Salvador Romero.