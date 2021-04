Luis Pedraza: “La falta de un nuevo Censo perjudica a Tarija”

Para la senadora del MAS, Gladys Alarcón, esta de acuerdo con el Censo, pero en el 2024.

(ElPeriódico-17-04-2021) El asambleísta departamental Luis Pedraza Cerda, aseguró que la falta de un nuevo Censo en Bolivia es perjudicial para el departamento de Tarija, generando la perdida de escaños en el parlamento nacional. Pero para la senadora del Movimiento Al Socialismo (MAS), Gladys Alarcón, no lo ve así, y señala que por el momento no se lo puede hacer, debido a la “a varios factores”.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) informó el pasado lunes que existió retrasos en la preparación del nuevo Censo que debía llevarse este 2021, por lo que ahora determinaron realizarlo el año 2024, por lo cual ha desatado criticas entre oficialistas y opositores.

Pedraza sostuvo que de acuerdo al mandato constitucional, el censo máximo debe realizarse en un periodo de 10 años, y el último censo fue en el año 2012, y correspondería hacerlo este año. El asambleísta sostiene que prolongar más este tema, es “prolongar la injusticia”.

“Es en base a los resultados del Censo que se hace la asignación de escaños, en concreto, en esta elección subnacional, Tarija ha tenido mas electores que Chuquisaca, pero ellos tienen mayor representación por no actualizar los datos del Censo. Y ocurre lo mismo entre La Paz y Santa Cruz, donde los cruceños tienen mayor población, pero tiene los paceños tienen mayor”, dijo.

Pedraza amplificó aún más, señalando que el perjuicio también abarca en materia económica, a través de la coparticipación tributaria en función del tamaño de la población.

“Durante 10 años, hay departamentos que crecen más que otros, llámese Pando, Tarija o Santa Cruz, y hay otros departamentos que decrecen lentamente. No actualizar esta información, hace que se cometan estas injusticias, donde no se recibe cada quien lo que le corresponde, y de ahí viene la inquietud que va a determinar movilización y lucha por reparar este daño contra algunos departamentos, en lo político y económico”, manifestó.

Según el Asambleísta Departamental, el motivo por el cual postergó el Gobierno Nacional este Censo, “es porque no tiene dinero”. Desecho los argumentos que por la pandemia no se lo hará este año, cuando bien se hizo las elecciones nacionales y subnacionales, acompañadas de proselitismo político por todo el país.

“Si se hace un Censo, más bien ayudaría a luchar contra la pandemia, porque la gente se quedaría en su casa. Entonces, la ausencia y postergación del censo perjudica a Tarija”, dijo.

Por su parte, para la senadora del Movimiento Al Socialismo (MAS), Gladys Alarcón, no es el momento para que se lleve adelante el Censo Nacional porque la coyuntura actual es diferente, y esto debido al gobierno transitorio de Jeanine Añez.

“No olvidemos que acabamos de pasar un año terrible con el golpe de Estado, con una crisis que ha dejado el país, y eso ha hecho que mucha gente migre del área rural a la ciudad, y esto es coyuntural. Esperamos nosotros que con las medidas y políticas que esta implementando el Gobierno Nacional esto se logre estabilizar, y muchas familias volverán a las áreas de su residencia. Hacerlo ahora, seria obtener datos falsos. En algunos lugares hay mayor población, y en otros menor población, y cuando la gente retorne, seguramente habrá sectores que recibirán menos recursos económicos”, dijo.

Camacho exige censo y anuncian movilizaciones

Ya lo había adelanto en Tarija Luis Fernando Camacho, gobernador electo de Santa Cruz, quien exige la realización del censo, pero tras el pronunciamiento del INE, sostuvo que postergar el censo equivale a una “confiscación de facto de los recursos que corresponden a las regiones”, por lo cual anunció que se declara en emergencia y empezará una coordinación a nivel nacional para rechazar el “intento del gobierno centralista del MAS”.

En esa misma línea, el presidente del Comité, Rómulo Calvo, señaló que existe incapacidad de parte del INE, que no pude organizar el Censo durante 10 años, o un cálculo político.

“Las autoridades del INE, si no tienen la capacidad para poder darnos un Censo en la segunda en el segundo semestre del año 2021, pues deberían hacerse a un costado y deberían dejar que el pueblo busque personas que tenga la capacidad”, dijo Calvo.

El dirigente cívico aseveró que actualmente el 90% de los recursos del Tesoro es manejado por el Gobierno central. Señaló que en esas condiciones el centralismo pisa fuerte y daña a las autonomías.

El ultimo censo realizado en Bolivia fue en el año 2012

Cada 10 años se debe realizar el censo, según normativa