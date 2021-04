Lea Plaza dice que no hay revanchismo con la gestión de Oliva

El Asambleísta Departamental, asegura que no existe ningún afán negativo sobre la administración del actual gobernador, más allá de haber sido uno de sus principales críticos.

Omar Garzón C.

(ElPeriódico-15-04-2021) El asambleísta departamental Mauricio Lea Plaza Peláez, en entrevista con Canal 15, sostuvo que no existe revanchismo con la gestión saliente del gobernador Adrián Oliva Alcázar, pero señaló que hay temas que deben ser esclarecidos.

Lea Plaza, quien fue duro crítico de la gestión de Oliva en todos estos años, tiene su perspectiva de la administración saliente.

“No estamos con ningún ánimo de revancha, pero está claro que hay ciertos temas que se deben resolver. Como por ejemplo Huaracachi, donde el Gobierno Departamental debe asumir una postura. Nos vamos a dejar de hacer ese trabajo de esclarecimiento y darle una salida porque Adrián Oliva no los ha sabido manejar bien”, dijo.

Lea Plaza dio a conocer, que en pasados días, presentó una denuncia contra el exgobernador Lino Condori Aramayo, quien extrajo recursos de las regalías por un monto de 21 millones de bolivianos para que “los jóvenes y niños tengan computadores en los colegios”, pero no están funcionando esos materiales tecnológicos.

“Entonces mi labor de fiscalización no puedo dejar de hacerlo, tanto a Condori como a Oliva, donde este último a omitido exigir el cumplimiento de este convenio. Esto no tiene nada que ver con las personas, son temas institucionales y hay asuntos que deberán ser esclarecidos”, sostuvo.

El Asambleísta Departamental aseguró que no perseguirán a nadie, cuando en otrora han sido victimas de la persecución, pero que dichos temas necesitan resolverse.

“Nuestro objetivo como, primeramente, se van a enfocar en resolver los problemas de la salud, empleo, y no estamos con ningún ánimo de revancha”, refirió.

EL APUNTE

Alianza Unidos buscará consensos dentro de la ALDT

Mauricio Lea Plaza sostuvo que la relación entre la Asamblea Legislativa Departamental (ALDT) con el gobernador Adrián Oliva, fue divergente, por lo que ahora tienen el objetivo de invertir esta situación, dada la coyuntura de crisis económica y sanitaria que esta viviendo el país, donde será fundamental complementar estas dos instancias para generar una mejor coordinación, en beneficio de la población.

“Nosotros estamos trabajando en construir un bloque, en lo posible, interpartidario que le de gobernabilidad al gobierno departamental, que la ALDT pueda acompañar la gestión del gobernador”, señaló.