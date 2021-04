Funcionarios del SEDES inician un paro de 72 horas la próxima semana

RUBÉN MONTAÑO V

(ElPeriódico-15-04-2021)

Los funcionarios del Servicio Departamental de Salud (SEDES), decidieron acatar un paro de 72 horas la próxima semana, pues la medida de 24 que realizaron no fue suficiente, para que los responsables de la institución den una solución a las denuncias de maltrato laboral que supuestamente recibieron los trabajadores del Programa Ampliado de Inmunización (PAI) .

El ejecutivo del Sindicato de Trabajadores del SEDES, Israel Leytón, informó que se llevó a cabo un ampliado y tras varias horas de diálogo, se determinó continuar con las medidas de presión, porque el director Paúl Castellanos no estaría haciendo nada al respecto.

“Pesé al paro que realizamos, no existe la predispocion de las autoridades de investigar las denuncias, por esta razón, radicalizaremos las acciones, pues no podemos permitir esta clase de abusos”, mencionó.

Asimismo, Leytón manifestó que en caso de no haber respuestas rápidas, la próxima semana acatarán un paro indefinido para exigir el cambio de las funcionarias denunciadas.

“Estamos pidiendo que se investiguen las denuncias y a raíz de esto, están saliendo a la luz otros casos de maltrato laboral suscitados en otras áreas de la salud”.(eP)