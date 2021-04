Estudiantes de bioquímica de la UAJMS no tienen docentes desde hace tres meses

Manifestaron que masificarán las medidas de presión, en caso de que no se dé solución a los problemas de estudio

RUBÉN MONTAÑO V

(ElPeriódico-15-04-2021)

Un grupo de jovenes universitarios del séptimo semestre de la carrera de Bioquímica y Farmacia de la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho (UAJMS), informaron que desde hace tres meses no pasan clases en tres materias y esto estaría perjudicando su formación académica, por lo tanto pidieron a las autoridades competentes que den soluciones a los problemas.

Al respecto, Marina Cusi, estudiante de la carrera, informó que los responsables de la facultad sólo manifestaron que los problemas serán solucionados a la brevedad posible.

“Nos tienen desde hace semanas que ya solucionaran esto, pero la verdad es que no contratan al personal adecuado para dar las materias, por lo tanto pedimos públicamente, que ya no nos perjudiquen más, vamos a perder un semestre a causa de su irresponsabilidad”, mencionó.

Asimismo, Cusi manifestó que son más de 40 estudiantes los afectados, mismos que no saben a quienes recurrir para que se habiliten las materias, ya que algunos no son de la capital, sino de las provincias.

“Nisiquiera nos dan un plazo y a raíz de esto, hemos enviado varias cartas al rector Gonzalo Gandarillas, pero no hay respuesta Ante tal situación, nos queda recurrir a otras instancias con la Defensoría del Pueblo para que nos ayude”, refirió.

Finalmente, la estudiante manifestó que masificarán las medidas de presión en caso de que no se dé solución a los problemas de estudio.