El aeropuerto cerró vuelos comerciales por las elecciones

Desde esta jornada de domingo, no están permitidas las salidas de aviones a menos que sean de carácter urgente

(elPeriódico 11 de Abril de 2020) Dando cumplimiento al auto de buen Gobierno y la resolución del Tribunal Electoral Departamental (TED), se suspendió los vuelos comerciales de Tarija al interior del país.

El administrador de la Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares de Navegación Aérea ( AASANA) de Tarija, Rubén Jurado, aseveró que todo vuelo se suspendió por instrucción de autoridades del interior del país, asegurando que la finalidad es cumplir con las disposiciones emanadas.

“Sólo en caso de emergencia podría haber algún viaje, pero con justificación, si llegaría alguna autoridad también tenemos que habilitar la pista, pero si no es por estas dos razones, difícilmente de abre el aeropuerto”, dijo Jurado.

Asimismo, señaló que este lunes recién se retomarán los viajes, cuidando los protocolos de bioseguridad que están siendo aplicados, para evitar que se masifiquen los contagios de coronavirus o se de paso a la nueva cepa del coronavirus.

“Las medidas y protocolos no se descuidan, si ustedes visitan el aeropuerto pueden verificar que todos están con barbijo, se hace la desinfección con alcohol, además del distanciamiento social que es elemental para evitar complicaciones”, dijo Jurado.

Para finalizar, señaló que no se presentaron inconvenientes, afirmando que al ser cumplidas al pie de la letra las recomendaciones de las autoridades en salud no hay mayores problemas.

Apunte

Requisitos

El Gobierno nacional determinó ayer mediante decreto supremo el cierre de la frontera con Brasil por siete días.

De acuerdo con la norma aprobada por el gabinete ministerial, los municipios fronterizos dispondrán diariamente el tránsito para actividades comerciales durante tres horas. Para pasar, las personas deberán presentar una prueba negativa de PCR de 72 horas antes.