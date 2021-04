Ingenieros Ancestrales II

Similares técnicas antiguas de construcción desde la antigüedad de los mismos ingenieros ancestrales, estos tipos de paredes se llaman muros poligonales o paredes ciclópeas, cada uno tiene esos extrañas elevaciónes o protuberancias y esquinas curvas. En Egipto se pueden encontrar solo en el frente de granito del Templo del Valle. El mismo estilo también se puede ver en el complejo de Coricancha en la capital Inca en Cuzco (Peru). El ángulo en las paredes que ves son para que sean a prueba de terremotos y hayan sobrevivido claramente miles de años. Aquí vemos piedras macizas que se unen perfectamente para formar estas paredes conocidas como Masonería poligonal. ¿Podría ser que estas civilizaciones estuvieran conectadas o fueron los mismos ingenieros ancestrales? Lo más probable que si. Al igual que en Cusco, Perú y Egipto, estamos analizando la evidencia de una civilización tecnológica anterior … Civilizaciónes globales en aquel entonces que fue destruida por algún evento de cataclismo y que sobrevivió? Esto volverá a suceder con la diferencia de que nuestros edificios frágiles se convertirán en polvo. ¡No habrá evidencia de nosotros existiendo alguna vez! …La increíble similitud entre el Templo del Sol Coricancha en Perú y el Templo del Valle de los Reyes en Egipto

El Templo de Coricancha (Quechua: Quri Kancha, «templo de oro») es un templo político y religioso Inca del centro geográfico de la ciudad de Cuzco, Perú.

La palabra Coricancha (también escrito Qorikancha) está formado por la unión de dos palabras quechuas: «Kori / Cori», que significa oro y Kancha / patio, templo o embarazada.

Según los investigadores, el nombre original era «Intikancha» , y está relacionado con el Dios Inti y el color dorado dentro de él, en referencia al sol.

No está claro en qué año exactamente comenzó la construcción del templo, pero se supone que data del período de Ayamarcas.

En 1438, teniendo el poder, el noveno Inca, Pachacutec, remodelaciones en toda la ciudad y más tarde cambió el nombre del templo que lleva el nombre actual de ‘Qorikancha.

De acuerdo con el diseño del Inca, Qorikancha fue el Cusco religiosa, geográfica y política, y era tan importante que Garcilaso de la Vega y Cieza de León, lo describen como un templo «cubierto de oro» : muchos animales exóticos y plantas de puntos sus pisos y paredes, incluyendo el jardín que era oro puro puro.

El templo, los materiales y la técnica son muy similares a los de Sacsaywamán o Machu Picchu, excepto que el estilo megalítico está pobremente representado. Aquí vemos un estilo imperial con una jarcia regular en paralelepípedos; el elemento predominante es la piedra de andesita.

Los restos de Coricancha son considerados una maravilla de la arquitectura inca.

De hecho, los expertos hasta hoy no saben cómo los antiguos Incas lograron crear paredes con formas tan perfectas.

Los ingenieros modernos dicen que la precisión de su mampostería rivaliza con la del mecanizado avanzado moderno.

Sin embargo, los Incas no fueron la única civilización antigua en lograr tal habilidad de construcción.

Si viajamos 10,000 kilómetros hasta el otro extremo del mundo, a Giza, Egipto, vemos las mismas técnicas y prácticas de construcción, en el templo del Valle de los Reyes, no muy lejos de la Esfinge.

Coincidencia? No creo. Parece que los mismos ingenieros ancestrales estaba en el trabajo.

Imagínese parado frente al Templo de la Esfinge en Egipto mientras observa las increíbles ruinas del antiguo templo. Imagina entonces que cierras los ojos y cuando abres te han teletransportado al Templo Coricancha en Cusco. Los estilos son tan similares que si no supieras dónde estabas en ese momento, no podrías notar la diferencia, porque los estilos de construcción de estos dos templos son extrañamente similares.

Las similitudes entre los dos templos cuentan una historia que la mayoría de nosotros no hemos escuchado.

Ambos templos tienen bloques increíbles que se ajustan tan estrechamente que es imposible deslizar una sola hoja de papel entre ellos. Sin embargo, como lo notaron muchos eruditos y escritores, lo que hace que estos templos sean aún más fascinantes es el tamaño de las piedras usadas en su construcción.

De hecho, algunos de estos bloques son tan grandes que incluso los ingenieros de hoy tendrán dificultades para ponerlos en su lugar.

Se estima que los bloques de piedra caliza del Templo del Valle de los Reyes pesan alrededor de 200 toneladas cada uno.

En cierto modo, los antiguos constructores lograron levantar estas enormes piedras y colocarlas con una precisión sin precedentes a alturas de unos 40 metros sobre el suelo, la altura de un edificio de cuatro pisos .

Es interesante observar que esto no se ha logrado únicamente en estos dos sitios. Hay muchos sitios similares en todo el mundo.

En todo el mundo, las culturas antiguas han optado repetidamente por construir bloques similares inspirados por una forma de admiración y dotados con tal precisión que los ingenieros de hoy están totalmente asombrados, y todo esto al usar piedras supermasivas y, lo que es más importante, sin el uso de mortero…