Estafas virtuales, el mal que se aprovecha de la población durante la pandemia

La Policía pidió a la población que sea precavida y que no confíe en ningún tipo de acercamientos con personas que no conoce

RUBÉN MONTAÑO V

(ElPeriódico-31-03-2021)

Debido a las restricciones sanitarias a causa de la pandemia del coronavirus, la comercialización de productos a través del internet, incrementó considerablemente en la capital, pero esto a su vez fue aprovechado por los delincuentes, mismos que se dieron modos para estafar a sus víctimas.

El director departamental de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), Adolfo Escobar, informó que el equipo cibernético de su institución, realizó un análisis de los múltiples modos de estafa que usan los antisociales para aprovecharse de la situación de la gente.

“Tenemos el modo de captación mediante la venta de productos por las redes sociales, el segundo sería a través de un supuesto familiar o amigo cercano, mismo que se contacta para pedir un favor, el tercero es de los supuestos clanes criminales que amenazan de muerte a sus víctimas para que realicen un depósito, el cuatro abarca a las páginas pornográficas , donde los extorsionadores chantajean a sus víctimas para no divulgar su foto y sus datos y finalmente el quinto implica al robo de animales, para chantajear sus víctimas a causa de esto tienen que cancelar.

Asimismo, Escobar pidió a la población que sea precavida y que no confíe en ningún tipo de acercamientos con personas que no conoce a través del internet, porque los delincuentes estarían aprovechando de la necesidad de las personas.

“Es importante añadir que estas personas están usando el servicio de Tigo Money para realizar sus transacciones, pues es más fácil para los padres “, refirió. (eP)