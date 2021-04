Analista: “La población decidirá si quiere la dictadura o vivir con autonomía”

Redacción Central/ Bolinfo/ Tarija

El próximo 11 de abril, la población de todo el departamento de Tarija elegirá al próximo Gobernador mediante voto popular, sin embargo, los analistas políticos aseguran que solo se tiene dos caminos, el centralismo y seguir órdenes del Gobierno Nacional o la libertad de pensamiento en base a la democracia.

“Por un lado tenemos a un candidato que no resolvió los problemas en su municipio, no lo digo yo, pero basta con darse una vuelta por el Valle. Por otro lado, tenemos al otro candidato, que efectivamente en 15 años realizó obras, en realidad si vas a un barrio tenemos proyectos”, dijo el analista Miguel Molina.

El analista, enfatizó que la oposición en sana para la democracia, ya que toda totalidad de poderes no ayuda, porque no se realizará control social que se necesita.

“La población tiene la decisión, pero se necesita control, sino como vamos a lograr que no se tomen decisiones sin pensar en lo que piensen los demás”, refirió.

Por otro lado, también hizo referencia a la situación de Tariquia, comparando con lo que ocurrió en el Tipnis, donde también intentaron entrar y que los comunarios no sabían cómo defenderse.

“Llegaron con regalos para el Tipnis y cuando los tenían a todos ahí no sabían que hacer, aquí está en juego los pulmones de Tarija, si entregamos la reserva, cómo garantizamos la vida, es con tener todo el dinero del mundo pero estas desahuciado” finalizó.