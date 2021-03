Pildorearon a un taxista para robarle sus pertenencias

Hace un mes, un caso similar sucedió en el mismo municipio, pues una mujer drogó a un chófer de camión, para robarle su billetera y su celular

(ElPeriódico-29-03-2021)

El pasado fin de semana, un hombre fue víctima de robo en el municipio de Villa Montes, tras haber brindado sus servicios como taxista a una pareja, misma que dio a beber una sustancia somnífera al chófer, para que se durmiera y así poderle robar sus pertenencias.

De acuerdo al informe del Comando Departamental de Frontera de la Policía, el hecho sucedió el pasado sábado cuando Alberto Castillo, abordó en su motorizado a una pareja y posteriormente se dirigieron a una vivienda.

Al llegar, los pasajeros le dieron taxista tres vasos de refresco, pero tras tomarlos se quedó dormido y de esta manera esto, fue aprovechado por los sujetos, mismos wue de inmediato comenzaron a robar los objetos de valor que tenía su víctima en su motorizado.

Al respecto, Castillo manifestó que no se acuerda de lo sucedido, pues cuando recuperó el conocimiento, estaba en el interior de su motorizado, pero sus objetos de valor ya no estaban.

“Solo recuerdo que me dieron a beber tres vasos de refresco de yupi que tenía sabor a limón, luego de eso perdí el conocimiento y luego me di cuenta lo que me habían hecho”, refirió. (eP)

El apunte

La Policía inició un operativo de búsqueda

Tras el suceso, el taxista se dirigió a las oficinas del Comando de Frontera Policial, para realizar la denuncia correspondiente contra los ladrones.

Finalmente, el afectado declaró que recurrirá a todos los mecanismos legales para que los ladrones le devuelvan sus pertenencias, pues esta clase de sucesos no serían los primeros que pasan en la ciudad benemérita.