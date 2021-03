Padres solicitan condiciones para el regreso a clases

La Alcaldía ya llevó adelante el acondicionamiento de las unidades educativas en el municipio de Cercado

(elPeriódico 28 de Marzo de 2021) Los padres de familia señalaron que la educación virtual no está siendo eficiente y los estudiantes no captan los conocimientos que corresponden al grado que les toca, por tal motivo solicitan el retorno a clases, pero con condiciones para evitar contagios masivos de coronavirus.

La presidenta de la junta escolar de padres de familia, Florencia Irahola, aseveró que la realidad de los niños en etapa escolar es complicada, en especial en las zonas periféricas, donde los padres no pueden comprar dispositivos ni celulares.

“Sabemos que si hay las condiciones se puede hablar de un retorno paulatino mientras tanto aún no, por lo que pedimos que se vayan designando a los maestros en los colegios que faltan”, dijo Irahola.

Entre tanto, el secretario de Desarrollo Humano de la Alcaldía de Cercado, Rodrigo Fuenzalida, afirmó que están adquiriendo el material de escritorio y de bioseguridad para estar preparados para cuando se determine regresar a clases.

“Estamos listos, pero dependerá de lo que digan las autoridades en salud y educación, pero dejar en claro que ya se realizaron las gestiones para dotar a los directores del material que se necesita”, dijo Fuenzalida.

Una de las medidas de bioseguridad a asumir, será tomar la temperatura a los estudiantes una vez que ingresen al establecimiento educativo, además del desinfectado total y el lavado de manos frecuentemente.

Desde el Servicio Departamental de Salud ( Sedes), recomiendan no regresar de momento a clases, ya que Tarija se encuentra en una de las mesetas más elevadas y ante el riesgo inminente de la nueva a sepa amazónica, que está atacando fuertemente al Brasil especialmente a pacientes jóvenes e incluso niños.

En Bolivia aún no se confirmó la existencia de la nueva cepa amazónica, sin embargo, se activaron los protocolos de bioseguridad para estar alerta en caso de que se registre.