“LA CRIMINALÍSTICA EN LA POLICIA BOLIVIANA Y LA UTILIZACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DEL LUGAR REGISTRO FIDEDIGNO”

La documentación del lugar de la intervención no es una determinación como tal, y es una de las especialidades prácticas que realiza el experto en Criminalística de Campo.

La documentación del lugar, también entendida como un registro fidedigno que resguardan lugares, personas, objetos, indicios o elementos materiales probatorios en el lugar de intervención corresponde a la serie de formas gráficas y narrativas para documentar ilustrativamente las observaciones y percepciones de los pormenores hallados en el lugar en el que se tiene intervención.

Para la documentación del lugar de la intervención, el especialista debe de considerar ciertas variables que están relacionadas con: la fiabilidad de la documentación, y la posibilidad de reproducir lo documentado.

Con respecto a la fiabilidad de lo documentado se hace referencia a la probabilidad de que los estudiosos de nuestra documentación sean capaces de comprender nuestras descripciones y la encuentren válida y confiable. Es decir, que los métodos para la documentación hayan sido bien aplicados y siguiendo correctamente el lineamiento de cada método. Para ello, se cuentan con los siguientes medios de documentación

(I) Documentación narrativa

(II) Documentación fotográfica

(III) Documentación planimetría

(IV) Documentación filmográfica

(V) Documentación plástica.

La ubicación descriptiva de los indicios y/o Elementos Materiales Probatorios y Evidencia Física, requiere del uso de posicionamientos bajo mediciones estandarizadas. Lograr la estandarización en términos de documentación, se refiere a que tanto el método para obtener las mediciones como las descripciones que se hagan de esta precisión, sean reconocidos y fácilmente reproducibles por cualquier experimentador. Varios métodos, para lograr la estandarización, incluyen el uso de dos puntos fijos de referencia, y un modelo de coincidencia o precisión.

Los procedimientos de documentación del lugar en el que se tiene intervención, corresponden a una variedad llamativa de registros de las impresiones recabadas en el mismo. Unas de estas variedades de registro, son la documentación narrativa y la planimetría. En la primera, la narrativa, se busca preponderantemente la descripción escrita, pero esta posee sus variantes conforme al tipo de lugar que se pretende documentar, es decir, si este es un lugar abierto, cerrado, o mixto. Sucede lo mismo en cuanto a la segunda, la documentación planimetría.

En realidad, no se encuentran dificultades en la documentación de lugares cerrados e incluso los mixtos, pero, la experiencia demuestra que en los lugares abiertos, la dificultad radica en la descripción acertada y reproducible de la localización y ubicación de los indicios allí distribuidos. Sin embargo, el método de coordenadas acimutal parece ser una opción válida y confiable para obtener documentaciones acertadas y reproducibles de la distribución de los indicios.