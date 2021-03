Arce inaugura UE e insta a coordinar para que lleguen vacunas a Tarija

El presidente estuvo presente en la comunidad de Chiquiaca donde inauguró un establecimiento educativo

REDACCIÓN CENTRAL/BOLINFO/TARIJA

(elPeriódico 28 de Marzo de 2021) El presidente Luis Arce Catacora, estuvo presente en la comunidad de Chiquiaca de la provincia O’Connor, donde inauguró un establecimiento educativo, espacio que fue aprovechado para pronunciarse respecto a las vacunas contra el coronavirus, afirmando que si hay una autoridad departamental afín al Movimiento Al Socialismo (MAS), será más fácil coordinar.

“Si no hay coordinación no van a llegar las vacunas, si no hay coordinación no vamos a poder resolver el tema de la infraestructura educativa, entonces hermanos es muy importante la coordinación, lo hemos hecho con nuestro alcalde, con nuestro subgobernador y esperemos que en adelante también podamos coordinar con un gobernador que piense en el pueblo y sienta como el pueblo”, indicó Arce.

Arce inauguró este sábado una unidad educativa en la comunidad de Chiquiacá, obra que tuvo una inversión de poco más de 5 millones de bolivianos y beneficiará a unos 440 estudiantes de la provincia O´Connor.

Educación

El ministro de Educación, Adrián Quelca, afirmó que este 2021 es el año de la recuperación del derecho a la educación para los niños, niños y adolescentes, lo que inicia con la entrega de nueva infraestructura.

“El compañero presidente nos encargó tres tareas fundamentales, primero en el ámbito educativo apoyar en la reconstrucción de nuestro país; segundo, recuperar la institucionalidad y tercero, que considero que es lo más importante, es la recuperación del derecho a la educación”, mencionó Quelca.

Apunte

Tariquia

La secretaria de Actas del Comité de Defensa, Silvana María Colaneri, intentó persuadir al mandatario para que firme el documento y no tuvo éxito.

“Lo saludamos y él amablemente nos respondió, pero cuando presentamos el acta y le dijimos que veníamos del Comité para que firmara, nos dijo que no quiere comprometerse en nada y después le ofrecí que lo lea y reiteró que no se compromete”.