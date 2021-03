Uriondo y San Lorenzo con los centros de salud más precarios

El personal no tiene elementos de bioseguridad para enfrentar al coronavirus, además de la escasez de medicamentos

Ruben Montaño

(elPeriódico 22-03-2020) La situación de los centros de salud en el departamento de Tarija es complicada, sin embargo, los que tienen mayor necesidad son los que están ubicados en los municipios de Uriondo y San Lorenzo, en algunos casos referente a la infraestructura, pero en otros por recurso humano.

El secretario ejecutivo de los trabajadores en salud, Omar Velázquez, lamentó que no se haya priorizado la atención médica en los diferentes centros, dejando a la vista la falta de mantenimiento que tienen varios de ellos.

“Nos gustaría decir que solamente tenemos falencias dispersas, pero si hacemos un recorrido podemos observar que Uriondo y San Lorenzo tienen necesidades que no se lograron cubrir, por lo que esperamos que se subsanen en este tiempo”, mencionó.

Asimismo, Velásquez manifestó que durante la pandemia del coronavirus no se reforzaron estos centros, dejando en la incertidumbre al personal que busca los mecanismos para hacerle frente al virus y precautelar la salud de la población, pero sin los elementos necesarios sería difícil la labor.

“Estamos al frente de esta batalla, pero no tenemos los elementos necesarios, en todos los centros deberíamos contar con espacios para aislamiento de pacientes con coronavirus, pero estas demandas no datan desde hace un año cuando inició el Covid-19, sino antes, pero tampoco se subsanaron, ni fueron priorizados.

Apunte

Necesidades

El coordinador de la red de salud de San Lorenzo, Marcelo Campero, señaló que cuentan con muy poco personal, por lo que esperan que se designen los ítems respectivos lo antes posible.

“Tenemos que evitar la aglomeración de personas y concentraciones masivas, para ello las clases no deberían ser consideradas como prioritarios de manera presencial y continuar el sistema virtual para evitar infecciones en los menores”.