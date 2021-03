Creadores de Sputnik V aseguran que no hubo muertes ni casos graves de covid-19 entre los vacunados con su producto

Hasta el momento, no se han reportado muertes ni casos graves de covid-19 entre los vacunados con Sputnik V, declaró este martes en una rueda de prensa Alexánder Guíntsburg, director del centro Gamaleya, cuyos científicos crearon el fármaco ruso contra el coronavirus.

«Está garantizado que los vacunados no requerirán hospitalización y el virus en su caso no bajará hasta los pulmones. Es decir, no se detectaron casos graves, por no hablar de los fallecimientos, entre los vacunados con Sputnik V como resultado del encuentro con esta enfermedad», afirmó Guíntsburg, al detallar que se trata de «una cantidad muy grande» de personas y asegurar que «todos los vacunados están protegidos».

El científico también destacó que los «expertos independientes de varios países» reportaron la ausencia de efectos secundarios graves después de la inyección de Sputnik V. Además, señaló que los vacunados con Sputnik V pueden desarrollar los anticuerpos al segundo o tercer día después de tener contacto con el coronavirus si tienen una buena memoria inmunitaria.

Según Guíntsburg, la vacuna del centro Gamaleya también ofrece protección frente a la llamada cepa británica del SARS-CoV-2 y de momento los científicos rusos están investigando si Sputnik V protege también contra otras variantes del virus. Los resultados de su análisis podrían estar disponibles próximamente.

«Hasta la fecha, se ha comprobado de forma experimental incluso en los laboratorios de nuestro instituto que Sputnik V, el suero recibido de los vacunados con Sputnik V, neutraliza perfectamente la variante británica del patógeno que causa el covid-19», agregó el investigador ruso.

En verano se prevé iniciar el estudio de los efectos de Sputnik V en los niños, adelantó Guíntsburg, recordando que actualmente van a iniciar los estudios en pacientes oncológicos, y en la segunda mitad del año probablemente también en las personas que padecen SIDA.

¿Hace falta vacunarse si uno ya ha contraído covid-19?

En lo que concierne a la vacunación entre quienes ya han contraído el covid-19, el director del centro Gamaleya sostuvo que les puede beneficiar la inyección del primer componente de Sputnik V, que ayudaría a fortalecer la inmunidad ya generada tras el contagio. En su caso, se alcanzan títulos de anticuerpos «bastante altos, como después de la vacunación en dos etapas», lo que hace innecesaria la inyección de la segunda dosis.

Si bien la vacunación con el segundo componente de Sputnik V no va a surtir un efecto adverso en el vacunado que padeció covid-19 antes, «quizá esté de más», porque la segunda dosis no va a garantizar protección adicional, explicó Guíntsburg, quien aconsejó realizar pruebas de anticuerpos a esta categoría de personas antes de que opten por la segunda dosis de la vacuna.

Los que deben abstenerse de la vacunación son personas con severas formas de alergia, que pueden sufrir ‘shock’ anafiláctico o edema de Quinke, advirtió el científico, que, sin embargo, no reveló cómo el potencial vacunado debe enterarse de antemano si es alérgico o no a algún componente de la vacuna.

Fuente: RT.COM