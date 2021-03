STARLINK: ¿CONOCÍAS TODO SOBRE ELON MUSK?

Starlink: los satélites de Elon Musk

Hace unos pocos días se pudo observar un tren de satélites pertenecientes al proyecto Starlink, de Elon Musk, fundador de SpaceX. Has leído sobre Elon Musk en los portales de noticias, pero quizás te quedan dudas. Aquí encontrarás todo sobre Elon Musk, su familia y proyectos que lleva a cabo, incluyendo Starlink.

Todo sobre Elon Musk

Si no conocías todo sobre quién es Elon Musk, primero haré una introducción que ayudará a entender cómo terminó transformándose en el genio multimillonario que es hoy, con una fortuna de más de 190mil millones de dólares.

Elon Reeve Musk (Pretoria, Sudáfrica; 28 de junio de 1971) es un físico, emprendedor, inventor y magnate sudafricano, nacionalizado canadiense y estadounidense. Cofundador de PayPal, SpaceX, Hyperloop, SolarCity, The Boring Company, Neuralink y OpenAI. Es director general de SpaceX, de Tesla Motors, presidente de SolarCity y copresidente de OpenAI. En enero de 2021 su fortuna se estima en 187 000 millones de USD, lo que lo convierte en la persona más rica del mundo, superando al fundador de Amazon, Jeff Bezos. En enero del mismo año, Musk fue nombrado como la 1.ª persona más rica del mundo por la revista Forbes.3

Infancia, juventud y formación

Los padres de Elon son Errol Musk y Maye Musk. En 1950 Maye Musk y su familia se mudaron desde Canadá a Pretoria, Sudáfrica. Su padre Joshua Norman Haldeman y su madre Winnifred Josephine «Wyn» (Fletcher)4 tenían una exitosa consulta quiropráctica que les permitía realizar viajes de aventura. En 1952 volaron 35 000 kilómetros alrededor del mundo en un avión que su padre trajo desmontado en piezas desde Canadá. Joshua fue el primero en realizar un vuelo en avión privado desde Sudáfrica a Australia sin instrumentación electrónica.5

Durante más de diez años, Maye y familia pasaron tres semanas del invierno vagando por el desierto del Kalahari en busca de la legendaria Ciudad perdida de Kalahari. Sus padres realizaron diversas presentaciones y charlas sobre sus viajes.65

A los 15 años Maye atendió a la escuela de modelos de un amigo de su madre y los fines de semana trabajó de modelo de pasarela y catálogos.6A los 20 años Maye se presentó al concurso de belleza de 1969 Miss Sudáfrica y quedó finalista.7En 1970 Maye se casó con Errol Musk, un ingeniero sudafricano que conoció en la escuela secundaria. En tres años tuvieron tres hijos: Elon Musk (28 de junio de 1971), Kimbal Musk (20 de septiembre de 1972) y Tosca Musk (20 de julio de 1974). Maye obtuvo una maestría (máster) en dietética de la Universidad del Estado Libre de Orange en Sudáfrica.6

Elon Musk creció en una casa grande con su hermano Kimbal, su hermana Tosca y varios primos.

Su padre, Errol Musk, trabajaba de ingeniero.8 Maye trabajó en casa como asesora nutricionista para clientes. En los fines de semana Maye trabajaba como modelo, por lo que sus hijos apenas veían a sus padres y tenían mucha libertad para perseguir sus intereses.

Carrera

A los 9 años comenzó a programar un Commodore VIC-20 que tenía 8 kilobytes de memoria RAM.19

En Sudáfrica, Elon Musk hizo su primer negocio a los 12 años cuando vendió, por 500 dólares, el código fuente de un videojuego16 a la revista sudafricana PC and Office Technology, que en 1984 publicó las 167 líneas de código fuente del juego espacial de ciencia ficción Blastar, del que la introducción decía: «En este juego tienes que destruir un carguero extraterrestre que lleva bombas mortales de hidrógeno y Status Beam Machines. El programa hace un buen uso de los sprites y las animaciones, y en este sentido su lectura merece la pena».20

En 1995 tuvo la intención de trabajar para Netscape y fue a sus oficinas, pero no se atrevió a hablar con nadie por timidez.19

Zip2

Kimbal acompañó a Elon en un viaje en coche atravesando todo Estados Unidos en un mes, desde Silicon Valley a Filadelfia, donde Elon tenía que completar sus estudios en Penn. Durante el viaje hablaron mucho de emprender un negocio.21En 1995, Musk se inscribió en el programa de doctorado en Física Aplicada y Ciencia de Materiales en la Universidad de Stanford, pero a los dos días abandonó las clases para poder fundar Zip2, junto con su hermano Kimbal Musk y su amigo Greg Curry.22 Elon Musk era el director ejecutivo de Zip2.19Zip2 gestionaba el desarrollo, alojamiento y mantenimiento de sitios web específicos para empresas de medios de comunicación. Esto les permitía establecer una presencia en la web a través de la edición automática añadiendo mapas e indicaciones de ruta para ir de puerta a puerta a las direcciones (un negocio que anticipaba lo que sería Google Maps combinado con Yelp).16 Para ello consiguieron el uso gratuito de la cartografía de Navteq, que había costado 300 millones de USD. Aplicaron el lenguaje Java para enviar los mapas e indicaciones como imágenes vectoriales en lugar de mapas de bits, que eran muy lentos de transmitir en la incipiente red de internet.23Elon se dedicó a la programación y la ingeniería, mientras que Kimbal hacía las ventas y buscaba capital.24

Elon era inmigrante con una visa temporal y Kimbal era un inmigrante ilegal en Estados Unidos.25Por la falta de recursos económicos Kimbal y Elon estuvieron un tiempo viviendo en la oficina de 4 m x 9 m de Zip2 y usaban las instalaciones de YMCA para ducharse.26 Solían comer muy barato en Jack in the Box.23Cuando lo pudieron pagar se mudaron a un apartamento y Kimbal cocinaba para toda la plantilla de Zip2.27Su hermana Tosca se mudó de Toronto a San Francisco y trabajó con ellos en Zip2.28Para el 50 cumpleaños de su madre Maye, sus hijos, como no tenían dinero, le regalaron una casita de madera de juguete y un coche de madera del tamaño de una caja de cerillas y le dijeron: Un día te los compraremos de verdad.15

En febrero de 1999 gestionaba casi 200 sitios web, incluyendo el sitio New York Today, que era un directorio local del The New York Times.

Zip2 también gestionaba parte de las cadenas de Hearst Corporation, Times Mirror, Knight-Ridder y Pulitzer Publishing.

Zip2 fue vendida a Compaq Computer en 1999 por 307 millones de dólares,2927 de los que Elon recibió 22 millones de USD.12

X.com y PayPal

En marzo de 1999 Elon Musk, Ho, Harris Fricker y Cristopher Payne fundaron X.com como una startup financiera. Inicialmente Musk invirtió 12 millones USD en X.com.30

A los cinco meses de su fundación Harris Fricker amenazó diciendo que si no era CEO se marcharía con el resto a crear otra compañía. Elon Musk le dijo que debería hacerlo. Fricker, Ho y otros ingenieros claves abandonaron X.com. Fricker tuvo una carrera exitosa como CEO de GMP Capital. Payne fundó una firma de capital privado en Toronto.30

X.com fue uno de los primeros bancos de internet. Tuvo que luchar contra numerosas regulaciones bancarias. Sus depósitos estaban asegurados por la FDIC.30

Confinity Inc. fue una compañía de software de Silicon Valley fundada en diciembre de 1998 por Max Levchin, Peter Thiel y Luke Nosek como empresa criptográfica que procesaba pagos electrónicos. A finales de 1999 Confinity lanzó su producto estrella, PayPal, que a través del puerto de infrarrojos permitía mandar dinero entre usuarios de PDA como la Palm Pilot.31

En marzo de 2000 X.com y Confinity decidieron que tenía más sentido unir fuerzas que derrochar dinero en publicidad para atraer a los mismos clientes. Combinando el producto PayPal con los sofisticados servicios de X.com se fusionaron en una nueva entidad llamada X.com de la que Elon Musk fue nombrado CEO por ser el mayor accionista de la compañía fusionada resultante. En unas semanas X.com levantó 100 millones USD de inversión de Deutsche Bank y Goldman Sachs. En aquel tiempo X.com tenía más de un millón de clientes.20

Las dos compañías trataron de juntar sus culturas con poco éxito. Hubo peleas sobre el diseño de la infraestructura tecnológica de la empresa. El equipo de Confinity, liderado por Levchin, quería usar software de código abierto Linux, mientras que Musk quería usar el software de centro de datos de Microsoft.30

X.com se enfrentó en duras batallas a la infraestructura tecnológica, el fraude en línea y las estrategias de marca. En septiembre de 2000 las tensiones dentro del equipo directivo aumentaron.

En enero de 2000 Elon Musk se había casado con Justine Wilson. El trabajo no les había permitido ir de luna de miel. Nueve meses después planearon juntar negocio y ocio para hacer un viaje para buscar capital inversor y terminarlo en luna de miel en los Juegos Olímpicos de Sydney. A las 22:30, cuando Musk estaba volando, se celebró una junta extraordinaria de X.com en la que se destituyó a Elon Musk como CEO y se nombró a Peter Thiel. Elon Musk canceló su luna de miel, tomó el primer avión de vuelta a California y pidió al consejo que reconsiderase su decisión. Musk terminó aceptando la reorganización y aunque su influencia en la compañía decreció, Musk quedó como asesor consultivo y siguió invirtiendo aumentando su posición como mayor accionista.2032En junio de 2001 X.com cambió el nombre por el de su producto PayPal para denominarse PayPal Inc.

En 2002 PayPal empezó a cotizar en bolsa. Por entonces la compañía facturaba 240 millones USD al año con PayPal. Cuando eBay mostró interés en comprar PayPal la mayoría querían vender cuanto antes. Musk y Mortiz pidieron al consejo que rechazara las primeras ofertas. En julio de 2002 eBay subió la oferta hasta 1500 millones USD y el consejo y Musk aceptaron la venta.30

En octubre de 2002, eBay adquirió PayPal por 1500 millones de dólares en acciones.33 Antes de la venta, Musk era el accionista mayoritario, con el 11.7% de las acciones de PayPal.34

Con la venta Elon Musk ganó 180 millones USD después de impuestos.16 Dedicó 100 millones USD a fundar SpaceX, 70 millones USD a Tesla, Inc. y 10 millones USD a SolarCity.12

Varios miembros del equipo de PayPal fundaron sus propias compañías, como YouTube (Chad Hurley, Steve Chen y Jawed Karim), LinkedIn (Reid Hoffman), Yelp (Russel Simmons, Jeremy Stoppelman), Palantir Technologies, y Jammer.10

Otros, como Peter Thiel, Reid Hoffman y Botha, se convirtieron en grandes inversores en la industria tecnológica.30

En 2015 eBay se separó de PayPal para hacerla una compañía independiente.35

SpaceX

En 2002, Elon Musk comenzó a investigar la viabilidad de mandar un cohete a Marte. Cada cohete Delta-2 costaba entre 50 y 60 millones de dólares por misión y se necesitaban al menos 2 misiones. Realizó tres viajes a Rusia e intentó comprar sin éxito cohetes intercontinentales ICBM sin las cabezas nucleares.1736 En el avión de vuelta con sus socios Mike Griffin y Jim Cantrell, Elon les mostró una hoja de cálculo en la que había trabajado durante meses. Era el primer prototipo de SpaceX donde detallaba todas las partes del negocio. En el diseño usaría cohetes reutilizables. Tendría una estrategia de integración vertical. En las necesidades de los clientes había un nicho emergente para lanzar satélites pequeños. Analizaba criterios de costes y beneficios. El modelo de negocio sería el de una empresa aeroespacial privada. También había estudiado la física detrás de la estructura del cohete y el lanzamiento.20

En junio de 2002, Musk fundó su tercera compañía, Space Exploration Technologies (SpaceX),37de la cual es actualmente el director ejecutivo y director de tecnología. SpaceX se dedica a desarrollar y producir lanzaderas espaciales, con un énfasis en reducción de costes y una alta fiabilidad. Los primeros dos cohetes de transporte desarrollados por SpaceX son el Falcon 1 y el Falcon 9, y su primera cápsula es la Dragon.

El 23 de diciembre de 2008 SpaceX firmó un contrato de 1600 millones de dólares con la NASA38 por 12 vuelos de su cohete Falcon 9 y la nave Dragon a la Estación Espacial Internacional, reemplazando al Transbordador Espacial después de su retiro en el 2011. Inicialmente, el Falcon 9 y el Dragón reemplazarán la función de transporte de carga del transbordador, mientras que la función de transporte del personal será realizada por el Soyuz. Sin embargo, SpaceX ha diseñado el Falcon 9/Dragon para transporte de astronautas, y la Comisión Augustine ha recomendado que el transporte de astronautas sea manejado por empresas comerciales como SpaceX.39

Musk ve la exploración espacial como un paso importante en la expansión -incluso la preservación- de la conciencia humana.40 Musk ha dicho que la vida en múltiples planetas nos puede servir como una defensa en contra de amenazas a la supervivencia de la especie humana.

Un asteroide o un supervolcán podría destruirnos, y nos enfrentamos a riesgos que los dinosaurios jamás vieron: un virus manufacturado, la creación involuntaria de un mini agujero negro, cambios climáticos catastróficos o alguna tecnología que aún no conocemos podría ser el fin de lo que conocemos. La humanidad ha evolucionado por millones de años, pero en los últimos sesenta años nuestro armamento nuclear ha traído consigo la posibilidad de extinguirnos a nosotros mismos. Tarde o temprano, debemos expandir nuestras vidas más allá de esta bola verde y azul o nos extinguiremos.

El objetivo de Musk es el de reducir el costo de los viajes tripulados al espacio por un factor de 100. Fundó SpaceX con 100 millones de dólares de su fortuna acumulada anteriormente y continúa siendo el director ejecutivo (CEO) y de tecnología (CTO) de su empresa ubicada en Hawthorne, California.

En siete años, SpaceX diseñó la familia de cohetes Falcon y las naves espaciales multiuso Dragon desde cero. En septiembre de 2009, El Falcon 1 se convirtió en el primer vehículo de combustible líquido de financiamiento privado en poner un satélite en la órbita terrestre. La NASA seleccionó a SpaceX para formar parte del primer programa que entregaría a empresas privadas la responsabilidad de llevar carga a la Estación Espacial Internacional. Este contrato, que tiene un valor mínimo de 1600 millones de dólares y un valor máximo de 3100 millones, se ha convertido en una piedra fundamental de la estación espacial. Además de estos servicios, los objetivos de SpaceX incluyen reducir los costos de los vuelos orbitales y aumentar su fiabilidad, ambos por factor de diez, al mismo tiempo que crea el primer vehículo de lanzamiento orbital reutilizable. En los próximos años, Musk se enfocará en llevar a los astronautas a la Estación Espacial Internacional, e incluso a Marte.41

Starlink

Starlink es un proyecto de la empresa SpaceX para la creación de una constelación de satélites de internet42 con el objetivo de brindar un servicio de internet de banda ancha, baja latencia y cobertura mundial a bajo costo.434445 En 2017 se completaron los requisitos regulatorios para lanzar 11 943 satélites para mediados de la década de 2020.46 SpaceX también planea vender satélites para uso militar,47 científico y de exploración.45 En noviembre de 2018, la empresa recibió la autorización del ente gubernamental estadounidense (FCC) para desplegar 7518 satélites de banda ancha, que se sumarían a los 4425 aprobados en marzo del mismo año.48El desarrollo comenzó en 2015, y los primeros prototipos de satélite fueron lanzados el 22 de febrero de 2018.4950 El lanzamiento de los primeros 60 satélites se llevó a cabo el 23 de mayo de 2019, y se espera que el inicio de operaciones comerciales de la constelación empiece en el año 2020.5152 La investigación y desarrollo del proyecto tiene lugar en las instalaciones de SpaceX ubicadas en Redmond, Washington. El tráfico de Internet a través de un satélite geoestacionario tiene una latencia teórica mínima de al menos 477 ms desde el usuario al satélite pero, en la práctica, esta latencia es de 600 ms o más. Los satélites de StarLink orbitarían entre 1/30 y 1/105 de la distancia de las órbitas geoestacionarias y, por lo tanto, ofrecerían latencias de entre 7 y 30 ms, comparables o inferiores a las redes de cable o fibra existentes.53En mayo de 2018, SpaceX calculó que el costo total del desarrollo y la construcción de la constelación se acercará a los 10 000 millones de USD.54

Tesla

Tesla Roadster (2020)

En 2003 JB Straubel y Elon Musk visitaron la empresa AC Propulsion, que tenía un prototipo de coche deportivo eléctrico basado en un kit de un coche de gasolina al que habían adaptado un motor eléctrico y unas baterías de iones de litio. El prototipo aceleraba de 0 a 100 km/h en menos de 4 segundos y tenía una autonomía de 300 kilómetros. Durante meses Elon Musk trató de convencerlos de que comercializaran el vehículo, pero ellos no estaban interesados en hacerlo. Los miembros de AC Propulsion lo pusieron en contacto con Martin Eberhard, Marc Tarpenning y fundaron Tesla Motors con la intención de fabricar un coche eléctrico deportivo.

En abril de 2004 Elon Musk decidió invertir 6,3 millones de dólares en Tesla Motors. No era el único inversor, pero contribuyó con el 98 % de la financiación. Otros inversores fueron Eberhard y pequeñas firmas de capital riesgo. Musk continuó invirtiendo en todas las rondas siguientes. Como resultado de la crisis financiera de 2008 y retiros forzosos en Tesla,55 Musk aceptó tomar el puesto de director ejecutivo en 2008.56

Elon diseñó los logotipos y letras de Tesla y SpaceX.57

En 2006 anunció su plan maestro para Tesla: