El Caso STINOWSKI

11 de Setiembre de 1952 — Lugar … Condado de BRAXTON , cerca de FRAMETOWN … WEST VIRGINIA …..

….. George Stinowski , se encontraba conduciendo su automovil por la ruta en el area de SUTTON …… Dentro del vehiculo , lo acompañaba su esposa con su pequeño bebè ……..

… En un momento determinado , el motor comenzò a fallar …. hasta que finalmente se parò y se apagaron las luces ………

….. Ya se estaba haciendo noche y el lugar era muy solitario , lo que puso nervioso a George quien infructuosamente tratò de poner en marcha nuevamente el auto …….. Stinowski , no querìa quedar varado junto a su familia en medio de aquella ruta desierta y la situaciòn se veìa dificil , dado que si no conseguìa ayuda se verìa en la necesidad de caminar unas doce millas hasta la ciudad mas cercana …….. Fue en ese momento que un extraño y fuerte olor comenzò a sentirse en el ambiente ………

… Bajando las ventanillas , la pareja observò como de entre los arboles a la vera del camino comenzaba a expandirse una rara niebla ……… molesto , quizas por ese fuerte olor , el bebè comenzò a llorar …… Como aquella especie de niebla continuaba saliendo de adentro del bosque , George pensò que alguien imprudente estarìa quemando residuos ……….

……. Ya la oscuridad era casi total , y es allì cuando los esposos comienzan a ver como una especie de luz brillante parece moverse y parpadear dentro de la arboleda ……. Esto confundiò mas a George , quien picado por la curiosidad tomò su linterna y bajando del auto , se dirigiò hacia donde se distinguìa aquel resplandor ……. Abriendose camino entre las matas , se adentrò en la arboleda ……

…….. El hombre , no habìa caminado mas de cien metros , cuando al llegar a un claro …….. se detuvo perplejo !!!! ….. delante de el , se encontraba una enorme y brillante esfera rodeada de luces ….. aquello estaba flotando en el aire a unos dos metros sobre el suelo ……. y todo el entorno , se veìa tan claro como si fuese pleno dìa …. Pero a George lo sacò de su abstraciòn , nuevamente aquel penetrante olor àcido que indudablemente partìa de la niebla que rodeaba a ese objeto ……. Aquello hizo que Stinowski dejando de lado la curiosidad , volviese sobre sus pasos en direcciòn a su vehìculo ….. En camino a la ruta , oyò que su esposa rompìa en fuertes gritos ., lo que hizo que apurara el paso …….. Al llegar cerca del vehìculo , la sorpresa de George fue mayùscula ………. Ante el se encontraba una enorme criatura monstruosa de unos cuatro metros de altura ….. de enorme cabeza con grandes ojos y con unos largos brazos que no dejaba de mover …… sus manos de enorme tamaño terminaban en tres dedos ……. Aquella bestia se encontraba frente al automovil …… se agachaba como si lo estubiese inspeccionando con curiosidad ……. mientras tanto , su mujer lanzaba gritos desgarrantes encerrada en el habitàculo ……

….. George quedò paralizado , no sabiendo que hacer …… mientras que aquella monstruosa criatura comenzò a dar vueltas y vueltas alrededor del automovil , sin notar su presencia …… En un momento determinado aquel ser , se acercò apoyando una mano sobre el capot del vehiculo , donde los esposos horrorizados vieron que salìa humo como si aquel ser tubiese acido en las manos …….

…….. Luego la bestia lanzando un fuerte grito , dio media vuelta y se encaminò dando grandes zancadas hacia los arboles , rumbo a la brillante luz de aquella enorme esfera …….. Allì , aprovechò Stinowski para subir junto a su esposa ……. La presencia de aquella criatura ,habìa dejado que tanto la niebla como aquel insoportable olor acre , se intensificaran …….. El matrimonio , bastante asustado ., comenzò a ver como esa luminosa esfera ascendìa en completo silencio , para quedar estacionada por unos instantes sobre las copas de los arboles ……. para luego salir disparada al cielo …… Todavìa nervioso y desconcertado , George probò de poner en marcha el vehìculo , el cual esta vez respondiò y asi pudieron continuar su camino ……….